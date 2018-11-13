Топ-10 лучших трансферов АПЛ 2018/19: без Ярмоленко, зато с экс-звездой Шахтера – версия авторитетного издания

Издание FourFourTwo опубликовало свою версию самых эффективных подписаний клубов Английской премьер-лиги в летнее трансферное окно. Андрей Ярмоленко не попал в список, однако в нем оказался и хорошо знакомый украинским болельщикам игрок.

В АПЛ 2018/19 уже сыграно 12 туров – почти треть чемпионата. Самое время подвести первые итоги текущего сезона, в частности, насколько эффективно клубы самой богатой лиги мира потратили более миллиарда евро в прошлое трансферное окно.

Клубы АПЛ снова потратили на трансферы более миллиарда евро - среди лидеров Вест Хэм Ярмоленко

Популярное английское издание FourFourTwo опубликовало список игроков, которые лучше всего себя проявили в новых клубах в стартовых 12 турах. При этом учитывались не так имена и сумма трансфера, как, собственно, эффективность новичков и оправдание ожиданий клубов. Именно поэтому в списке отсутствуют Алиссон, Жоржиньо, Кепа, Бернд Лено, Жоау Моутинью и другие.

"Футбол 24" предлагает ознакомиться со списком и своим читателям.

10. Бернард (Эвертон)

Хорошо знакомый украинским болельщикам бразилец на правах свободного агента покинул Шахтер после 5 лет в Украине и присоединился к Эвертону.

Миниатюрный Бернард довольно удачно вписался в новую команду. По словам легенды Эвертона Леона Османа, именно такой тип игрока был необходим "ирискам". И хотя экс- "горняк" еще не отметился ни одним голом в составе Эвертона, выход на поле в 9 матчах из 12 возможных – явный показатель доверия тренера и приличного уровня игры.

9. Жефферрсон Лерма (Борнмут)

Колумбиец обошелся Борнмуту в 28 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим приобретением "вишен" и самой дорогой продажей Леванте. Цепкий полузащитник (16 (!!!) желтых карточек в 25 матчах сезона 2017/18) развязал ноги партнерам, действуя подобным образом и в Англии (4 предупреждения и 1 гол в 9 матчах). 6 место Борнмута после 12 туров – большая заслуга именно Лермы.

8. Фелипе Андерсон (Вест Хэм)

Одноклубник Андрея Ярмоленко становится одним из лидеров Вест Хэма. Бразилец, известный своим сложным характером, сыграл абсолютно во всех матчах АПЛ, в которых отличился 4 раза. Замечательный показатель, как для новичка.

"Проехался на авто с рулем справа – весь вспотел": Ярмоленко – о сале, проблемах в Лондоне и рекорде Шевченко

Именно Андерсон является одной из главных надежд тренерского штаба и болельщиков Вест Хэма, особенно после тяжелой травмы Андрея Ярмоленко.

7. Хонни (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон провел отличную трансферную кампанию, подписав Руи Патрисиу, Жоау Моутинью и других новичков, среди которых мог быть и наш Александр Зинченко.

Трансфер Хонни вообще выглядит довольно интересным. 24-летний защитник перешел из Сельты в Атлетико и сразу отправился на правах аренды в Вулверхэмптон. Своими выступлениями в АПЛ Хонни привлек внимание тренеров сборной Испании, которые будто не замечали его во время игры на родине, а после переезда в Англию вызвали в национальную команду и позволили дебютировать.

В активе Хонни 1 гол в 12 матчах АПЛ.

6. Исса Диоп (Вест Хэм)

21-летний француз, пришедший из Тулузы, не сыграл в первых двух матчах, которые завершились фиаско Вест Хэма (0:4 от Ливерпуля и 1:2 от Борнмута), однако в последующих поединках АПЛ непременно выходил на поле и играл все 90 минут .

Уверенная игра Диопа и 88% точных передач француза делают его одним из лидеров центра поля.

5. Дэвид Брукс (Борнмут)

21-летний валлиец после перехода из Шеффилд Юнайтед быстро адаптировался в Борнмуте и стал одним из главных элементов механизма команды Эдди Хау. В активе атакующего хавбека уже 3 гола – его заслугу в текущей еврокубковой позиции Борнмута трудно переоценить.

4. Джеймс Мэддисон (Лестер)

21-летний хавбек обошелся "лисам" более чем в 20 млн фунтов и сразу получил 10 номер – серьезная вера в игрока из Чемпионшипа. Новичок сразу начал оправдывать авансы, приложив ногу к 5 голам в первых 7 матчах. Всего же в активе Мэддисона уже 3 гола. Он уже получил вызов в сборную Англии, при этом создав наибольшое количество голевых моментов среди всех английских игроков.

3. Лукас Торрейра (Арсенал)

Унаи Эмери подпускал уругвайца в основной состав Арсенала постепенно, давая возможность почувствовать ритм АПЛ. Торрейра отблагодарил наставника самоотверженной игрой в центре поля, постепенно адаптировавшись к новой для себя лиге и манере игры. Точность передач экс-хавбека Сампдории составляет почти 90% – шикарный показатель как для игрока его амплуа и один из лучших в лиге. Кроме того, в Торрейре привлекает его динамика и желание бороться до конца.

Торрейра не всегда играет все матчи от свистка до свистка, однако принял участие во всех поединках и становится одним из лидеров полузащиты "канониров".

2. Руй Патрисиу (Вулверхэмптон)

Единственный голкипер в списке. "Волки" воспользовались проблемами Спортинга и переманили чемпиона Европы-2016. Только команды из текущей топ-4 пропустили меньше Вулверхэмптона, в чем огромная заслуга португальского вратаря.

Именно Вулверхэмптон стал одной из двух команд, которые смогли отобрать очки у Манчестер Сити. Патрисиу своими многочисленными сейвами существенно помог команде занимать текущее 11 место.

18 млн евро, которые, согласно решению ФИФА Вулверхэмптон должен заплатить за трансфер Партисиу, выглядят выгодным капиталовложением, ведь португальцу лишь 30 – сам сок для голкипера.

1. Ришарлисон (Эвертон)

Новый тренер Эвертона Марку Силва пришел в ливерпульский клуб не один. Из того же Уотфорда перешел бразилец Ришарлисон – лидер "шершней". 40 млн фунтов (а с бонусами и все 50) за 21-летнего игрока выглядели рискованной инвестиции, однако Ришарлисон сразу начал ставить скептиков на место. 6 голов в 10 поединках – как вам результат? Последовал и вызов и первые голы за сборную Бразилии.

Единственное "но" – в 2018 году Ришарлисон не забил ни одного гола в составе Уотфорда, провалив вторую половину сезона. Не повторится ли история и на этот раз? Все зависит исключительно от самого бразильца.

"Дилер приставив мені до голови пістолет": Рішарлісон – пекельний шлях через наркотики та насилля до зірки АПЛ