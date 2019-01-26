Владелец Тоттенхэма Леви в ярости из-за интереса Реала к Эриксену

Владелец Тоттенхэма Даниэль Леви не хочет отпускать Кристиана Эриксена в Мадрид.

Мадридский Реал хочет приобрести Кристиана Эриксена во время летнего трансферного окна. В Мадриде убеждены, что датчанин станет тем игроком, который сможет заменить Модрича, которому уже 33 года, утверждает AS.

Почеттино сравнил Эриксена со своей собакой

Впрочем, владелец "шпор" Даниэль Леви был очень разгневан, когда услышал, что "галактикос" заинтересованы в трансфере хавбека. Сообщается, что Леви не собирается отпускать одного из своих лидеров. Владелец Тоттенхэма обещает мадридцам очень тяжелые переговоры относительно потенциального перехода.

Кроме этого, Даниэля беспокоит тот факт, что Реал может приобрести у Тоттенхэма Харри Кейна и переманить наставника Маурисио Почеттино.

К слову, действующий контракт Кристиана со "шпорами" рассчитан до лета 2021 года.

Війна нескінченності: як Барселона та ПСЖ стали найбільшими ворогами у Європі, або Помста за де Йонга буде страшною