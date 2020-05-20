Тоттенхэм нацелился на звезду Борнмута – еще один лондонский клуб составит конкуренцию

Полузащитник английского Борнмута Райан Фрейзер попал в сферу интересов лондонских клубов – Тоттенхэма и Кристал Пэлас.

Вингер "вишенок" может перебраться в столицу в ближайшее трансферное окно, сообщает Express.

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Летом Фрейзер станет свободным агентом и желает попробовать свои силы в другом клубе АПЛ. Возможность бесплатно усилиться шотландцем заинтересовала Тоттенхэм и Кристал Пэлас. Правда, шансы "орлов" выглядят более привлекательными – наставник "шпор" Жозе Моуринью не в восторге от потенциального трансфера.

В нынешнем сезоне Райан Фрейзер провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи.

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