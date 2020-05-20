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Тоттенхем націлився на зірку Борнмута – ще один лондонський клуб складе конкуренцію

17:43 50 Читать на русском
Тоттенхем націлився на зірку Борнмута – ще один лондонський клуб складе конкуренцію
Раян Фрейзер / Reuters

Півзахисник англійського Борнмута Раян Фрейзер потрапив до сфери зацікавлень лондонських клубів – Тоттенхема та Крістал Пелас.

Вінгер "вишеньок" може перебратися до столиці в найближче трансферне вікно, повідомляє Express.

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Влітку Фрейзер стане вільним агентом і прагне спробувати сили в іншому клубі АПЛ. Можливість безкоштовно підсилитись шотландцем зацікавила Тоттенхем і Крістал Пелас. Щоправда, шанси "орлів" виглядають привабливішими – керманич "шпор" Жозе Моурінью не в захваті від потенційного трансферу.

У нинішньому сезоні Раян Фрейзер провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 4 результативні передачі.

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Англія Трансфери Чемпіонату Англії Тоттенхем Тоттенхем Крістал Пелас Крістал Пелас Трансфери Борнмут Борнмут Раян Фрейзер Раян Фрейзер
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