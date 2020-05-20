Моуринью показал Бекхэму секреты подготовки Тоттенхэма – уникальное видео из суперсовременного стадиона "шпор"

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью решил помочь Дэвиду Бекхэму, который делает первые шаги в управлении футбольным клубом.

Португальский специалист провел для легенды сборной Англии индивидуальную экскурсию на новой арене "шпор", информирует официальный Твиттер клуба.

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Моуринью позволил Бексу зайти в раздевалку, показал тренировочные залы и поля суперсовременного стадиона, который стоил более 1 млрд евро. Экс-звезда Реала и Манчестер Юнайтед не скрывал своего удивления и восторга от масштабов проекта. Видео было записано ранее, когда коронавирус еще не остановил сезон в АПЛ.

Напомним, Бекхэм вместе с партнерами основал собственный клуб Интер Майами, который в 2020 году начал свои выступления в МЛС.

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