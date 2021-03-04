Чемпионат Англии 2020/21

Фулхэм – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Адерабйо, 19 (автогол)

Вест Бромвич – Эвертон – 0:1

Гол: Ришарлисон, 65

У аутсайдеров АПЛ был тяжёлый мидвик – Фулхэм дома принимал Тоттенхэм, а Вест Бромвич встречался с Эвертоном. Проблемой выступала не только разница в классе команд, но и мотивация топов. "Ириски" в случае победы поднялись бы в зону ЛЧ а "шпорам" просто уже некуда отступать – подопечные Жозе Моуринью и так уже восьмые в турнирной таблице.

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Интереснее было в лондонском дерби. Тоттенхэм вышел вперёд на 19-й минуте, реализовав контратаку 3-в-2. В её завершении Алли замыкал прострел Сона ударом в касание, однако первый гол Деле в АПЛ с марта 2020-го украл Адерабйо – он подрезал мяч в собственные ворота. 0:1.

Фулхэм мало в чём уступал "шпорам" в течение встречи. В конце концов, хозяева забили на 62-й минуте в результате суеты в штрафной и удара Майи – к сожалению для них, гол отменили из-за игры рукой. Забить хотя бы ещё раз "коттеджерам" так и не удалось. Как и Тоттенхэму. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу северных лондонцев.

В параллельной встрече ВБА оказывал сопротивление Эвертону. "Ириски" упустили несколько хороших моментов в первом тайме, а "дрозды" дважды могли забивать на старте второго. Голов не было до 60-х минут, пока Карло Анчелотти не выпустил Сигурдссона. Гилфи вышел на 64-й, а уже на 65-й исландец исполнил точную подачу на голову Ришарлисону – 0:1! Для бразильца этот гол стал четвёртым подряд в АПЛ. Бразильцы ещё никогда не забивали в Англии так часто.

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Вест Бромвичу удалось забить 90+5-й минуте, но гол отменили из-за офсайда. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мерсисайдцев.

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