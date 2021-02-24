"В первый год мы не попали в Лигу чемпионов. После этого, зимой, у нас был разговор. Ситуация была такой, что мы не могли очень много тратить на трансферы. Только точечно. Тогда у Игоря Суркиса были проблемы с Приватбанком. Я понимал это все. Но также я понимал, что нам все равно нужен нападающий.

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Мы даже больше искали не самого нападающего, а футболиста на позицию девятки. Нам предлагали Николу Влашича из Эвертона. Но 4 млн евро аренда, а потом 12 или 13 млн, которые за него нужно было бы заплатить – это достаточно серьезные деньги.

Сейчас Влашич – ведущий футболист ЦСКА, играет в национальной сборной. Но в тот момент Суркис не мог заплатить такие деньги. Но футболист он довольно интересный и крепкий. Он был бы очень полезен Динамо на позиции девятки, скрытого второго форварда", – рассказал Хацкевич в интервью Sportarena.

Отметим, что Влашич принадлежал Эвертону с 2017 по 2019 год и перебрался в ЦСКА за 15,7 млн евро. Transfermarkt оценивает хорвата в 30 млн евро.

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