Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: справедливая победа "дьяволов", курьезные голы, фейл голкипера и ностальгия по АПЛ

Манчестер Юнайтед обыграл Тоттенхэм в поединке Международного кубка чемпионов. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Моура, 65 – Марсьяль, 22 Гомес, 80

Матч Международного кубка чемпионов Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед стартовал в Шанхае в 14:30 по Киеву. Этот поединок стал вторым для обеих команд на турнире – Тоттенхэм в первом матче феерично одолел Ювентус с шедевральным голом Кейна с центра поля, а Манчестер Юнайтед минимально победил Интер. Таким образом обе английские команды набрали по 3 очка.

Сульшер выпустил в старте Поля Погба, который, по слухам, хочет покинуть клуб. Всего в составе манкунианцев вышли как основные игроки, так и резервисты – с первых минут появились Де Хеа, Смоллинг, Ван-Биссака, Янг, Марсьяль, Мактоминай, Гринвуд и другие. Экс-хавбек Шахтера Фред оказался в запасе.

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Почеттино дал шанс резервным исполнителям – среди лидеров в старте вышли только Вертонген, Алли, Кейн и новичок Ндомбеле.

Поединок начался довольно живо. Тоттенхэм сразу же пошел в активный прессинг, заставив манкунианцев существенно попотеть уже в первые минуты. Подопечные Сульшера с честью вышли из ситуации и ответили классным моментом – Марсьяль пробил с линии штрафной и попал в штангу! После этого пошли страсти: Деле Алли очень жестко встретил Ван Биссаку. Новичок не сразу поднялся, но сумел продолжить поединок.

МЮ классно комбинировал – подачу Ван-Биссаки в отчаянном прыжке вынесли на угловой. Подопечные Сульшера выигрывали практически все подборы, чем существенно обостряли ситуацию у ворот Гаццаниги после атаки вторым темпом. Тоттенхэм в свою очередь упустил супершанс на 10-й минуте – Деле Алли вывели один на один с Де Хеа, однако испанец выиграл дуэль и спас свою команду! Просто сумасшедший темп продемонстрировали обе команды в первые минуты.

Алли настолько расстроился, что снова скосил оппонента и получил заслуженную желтую. Страсти и скорости были такими, что поединок напоминал матч АПЛ, но отнюдь не товарищескую игру. Сиссоко грубо "срубил" Джеймса на линии штрафной – удар Янга спокойно нейтрализовал голкипер "шпор". Незаметным был Кейн, однако этому парню иногда нужно лишь один полумомент, чтобы записать свою фамилию на табло.

На 22-й минуте "красные дьяволы" открыли счет. Антони Марсьяль после разрезного паса Перейры ударом с острого угла переиграл Гаццанигу. Голкипер сыграл откровенно провально, пропустив довольно простой удар в ближний угол. Напомним, Уго Льорис вернулся в Англию из-за болезни.

После очередного фола вновь вспыхнули страсти – до драки не дошло, хотя определенная угроза была. Стычку спровоцировал Сиссоко, который грубо наступил на Джеймса. В АПЛ за такое дали бы минимум желтую, тут же француз не получил карточки. Товарищеский статус матча? Нет, не слышали – настолько все было динамично и эмоционально. Единственное, что не соответствовало уровню игры – газон, куски которого вылетали буквально после каждого удара.

Перейра мог сломать Кейна, но все же сыграл в мяч, а не в ногу. Впрочем, хавбек справедливо получил желтую, ведь мог нанести лидеру "шпор" очередную серьезную травму. Под занавес тайма игра несколько успокоилась, что неудивительно, учитывая невероятную динамику в течение первых 45-ти минут. МЮ пытался играть через короткие разрезные передачи и забросы на Марсьяля, что однажды принесло результат, а еще в одном эпизоде ​​"шпор" спасла штанга. Выделялся Джеймс, активно обострявший ситуацию – именно он собрал больше всего фолов на себе.

На последних секундах тайма выстрелил Погба, однако немного не попал. 0:1 – итог первой половины игры.

На второй тайм в составах обеих команд вышли много другие исполнителей – Сон, Фред, Ламела, Мата, Линделёф, Моура, Лингард, Ромеро и другие. Сульшер вообще поменял абсолютно всех игроков, тогда как Почеттино провел "всего" 6 замен. Мотив понятен – нет смысла нагружать своих подопечных незадолго до старта сезона на таком поле в матче с такими страстями.

Лингард совершил невероятный слалом через полполя – на линии штрафной его смогли остановить. Мог забивать Сон, который хотел повторить подвиг Кейна в матче с Ювентусом – немного неточно, хотя и до ворот было существенно ближе.

Байи получил травму на ровном месте и покинул поле на носилках, сыграв лишь 9 минут. Еще более обидно, что в том эпизоде арбитр зафиксировал офсайд у Хын Мин Сона. Не мог такой матч обойтись без повреждений, учитывая ход событий, однако такие неприятности на ровном месте – наиболее болезненны.

Ромеро вовремя вышел из ворот и забрал мяч в ногах Моуры. У МЮ ответил другой бразилец – Фред пробил с дальней дистанции в руки голкиперу. После этого вышел Эриксен, которому прочат смену клуба – интерес к датчанину приписывали Реалу и Атлетико.

На 65-й минуте Тоттенхэм сравнял счет не без помощи Фортуны. После удара с левой в исполнении Моуры мяч срикошетил от Люка Шоу и предательски вкатился в ворота мимо дезориентированного таким ходом событий Серхио Ромеро. Второй гол бразильца на турнире, первый он забил в ворота Ювентуса.

Lucas Moura equalises against Man United to make it 1-1 in Shanghai pic.twitter.com/wWuj7e7eh5 — Tottenham Tickets (@TicketTottenham) July 25, 2019

Гомес, который вышел после перерыва, мог снова вывести манкунианцев вперед, но немного не попал, пробив выше ворот. К слову, второй тайм проходил гораздо спокойнее – было меньше как моментов, так и эмоций. Дублеры, которых на поле было подавляющее большинство, играли довольно спокойно и без лишних стычек. Попытал счастья тот же Сон, который был очень активным – на пути мяча стал Туанзебе, заблокировав выстрел корейца.

А вот МЮ вышел вперед на 80-й минуте. Анхель Гомес сыграл в стенку с Матой и ударом с острого угла покатил мяч мимо Гаццаниги в дальний нижний угол. Вторая "бабочка" аргентинца в матче! К счастью для Почеттино и фанатов Тоттенхэма, Уго Льорис восстановится к старту сезона, ведь были бы серьезные опасения за пост №1.

GOAL! Tottenham 1-2 Man Utd



What a finish from Angel Gomes #MUFC



pic.twitter.com/EfqfDlR87S — UnitedReds (@UnitedRedscom) July 25, 2019

Рашфорд забил третий после выхода один на один, однако арбитр отменил гол из-за офсайда. Справедливого, к слову. В итоге 2:1 – триумф Манчестер Юнайтед в довольно зрелищной игре, прежде всего, благодаря первому тайму.

Ман Юнайтед одержал вторую победу на Международном кубке чемпионов и набрал 6 очков. У "шпор" осталось 3 пункта. Впереди у нынешних соперников матчи против итальянцев – Тоттенхэм сыграет с Интером, а МЮ будет противостоять Милану.