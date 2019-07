Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти

Международный кубок чемпионов

Ювентус – Интер – 1:1 (пен – 4:3)

Голы: Роналду, 66 – Де Лигт, 10 (аг)

Итальянские гранды неудачно стартовали на Международном кубке чемпионов. Интер минимально уступил Манчестер Юнайтед, а Ювентус удивительным образом проиграл Тоттенхэму. Новые тренеры перестраивают команды под себя. Если сравнивать с предыдущим матчем, Антонио Конте сделал лишь одно изменение в стартовом составе "нерадзурри", а Маурицио Сарри выпустил 4 других футболистов с первых минут – Де Лигт и Рабйо дебютировали в основе.

Перед стартом сезона инсайдеры сообщали, что Роналду будет играть в Сарри центрфорварда. Сегодня же Криш вышел на левом фланге – "девятку" закрыл Игуаин. Это не помешало португальцу с первых минут находиться в центре внимания. Он традиционно использовал малейшие возможности для удара, шел в дриблинг и зарабатывал стандарты.

Был и минус: Роналду не очень комфортно чувствовал себя в позиционных атаках. Когда он оставался на бровке, то слишком редко (по его меркам) получал мяч. Когда же смещался в центр, то отбирал зоны в Игуаина – аргентинец не всегда компенсировал обратным перемещением на фланг или в глубину.

Уже сейчас заметно, что Ювентус набирает форм "саррибола". В центре поля активно разыгрывались маленькие треугольники, там же футболисты неплохо перемещались. Интер, в свою очередь, значительно быстрее доводил дело до удара. Атаки "нерадзурри" были резкими и острыми. Особенно выделялся Сенси, который из глубины протягивал мяч, после чего отдавал хитрую передачу или точно пробивал.

Уже на 9-й минуте Сенси закрутил под перекладину. Голкипер справился, но угловой стал результативным: подача на ближнюю штангу, пас дальше в глубину вратарской, а там мяч от Де Лигта залетел в сетку Ювентуса. Первый гол 75-миллионного новичка за "бьянконери", только не в те ворота. В общем Маттейс выглядел не так плохо. Выиграл несколько верховых дуэлей в своей штрафной, грамотно отзащищался один в один, не стеснялся подсказывать направления передач опытному партнеру Бонуччи.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n