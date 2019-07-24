Ювентус – Интер: шоу Роналду с очередным голом, фиаско Де Лигта и невероятный Буффон, который взял три пенальти

Дерби Италии в рамках Международного кубка чемпионов завершилось победой Ювентуса в серии пенальти (4:3) после результативной ничьей в основное время. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Ювентус – Интер – 1:1 (пен – 4:3)

Голы: Роналду, 66 – Де Лигт, 10 (аг)

Итальянские гранды неудачно стартовали на Международном кубке чемпионов. Интер минимально уступил Манчестер Юнайтед, а Ювентус удивительным образом проиграл Тоттенхэму. Новые тренеры перестраивают команды под себя. Если сравнивать с предыдущим матчем, Антонио Конте сделал лишь одно изменение в стартовом составе "нерадзурри", а Маурицио Сарри выпустил 4 других футболистов с первых минут – Де Лигт и Рабйо дебютировали в основе.

Перед стартом сезона инсайдеры сообщали, что Роналду будет играть в Сарри центрфорварда. Сегодня же Криш вышел на левом фланге – "девятку" закрыл Игуаин. Это не помешало португальцу с первых минут находиться в центре внимания. Он традиционно использовал малейшие возможности для удара, шел в дриблинг и зарабатывал стандарты.

Был и минус: Роналду не очень комфортно чувствовал себя в позиционных атаках. Когда он оставался на бровке, то слишком редко (по его меркам) получал мяч. Когда же смещался в центр, то отбирал зоны в Игуаина – аргентинец не всегда компенсировал обратным перемещением на фланг или в глубину.

Уже сейчас заметно, что Ювентус набирает форм "саррибола". В центре поля активно разыгрывались маленькие треугольники, там же футболисты неплохо перемещались. Интер, в свою очередь, значительно быстрее доводил дело до удара. Атаки "нерадзурри" были резкими и острыми. Особенно выделялся Сенси, который из глубины протягивал мяч, после чего отдавал хитрую передачу или точно пробивал.

Уже на 9-й минуте Сенси закрутил под перекладину. Голкипер справился, но угловой стал результативным: подача на ближнюю штангу, пас дальше в глубину вратарской, а там мяч от Де Лигта залетел в сетку Ювентуса. Первый гол 75-миллионного новичка за "бьянконери", только не в те ворота. В общем Маттейс выглядел не так плохо. Выиграл несколько верховых дуэлей в своей штрафной, грамотно отзащищался один в один, не стеснялся подсказывать направления передач опытному партнеру Бонуччи.

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n — InterYaLautaro (@InterYaLautaro) July 24, 2019

И все же Интер выглядел до перерыва лучше – счет 0:1 был справедливым. Сенси продолжал разгонять перспективные выпады, контратаки ни были банальными, многие из них завершались ударами. Завершали эпизоды Перишич и Брозович. В игре Ювентуса наблюдался типичный для Сарри избыток академизма, а к ударам из пределов штрафной дело не доходило.

В перерыве наставник туринцев выпустил Манджукича на место Игуаина, после чего команда заиграла значительно активнее. Начал работать высокий прессинг, начали появляться по-настоящему опасные моменты. Роналду сместился с левого фланга в центр, накрутил оппонента и выстрелил в ближнюю "шестерку" – вратарь был на месте. Рабйо обыгрался с португальцем и пробил сам – опять Паделли (единственное изменение от Конте в перерыве) на высоте.

Интер ответил опасным выстрелом Перишича в дальний от Буффона угол, но итальянского голкипера вовремя подстраховал Демираль. Криштиану взял игру на себя, проскочил соперника и был сбит на левом углу штрафной. Португалец сам исполнил приговор и не без помощи рикошета от стенки попал прямо в девятку ворот Паделли – 1:1.

Le coup-franc de Cristiano Ronaldo contre l'Inter Milan en amical ... avec un peu de réussite. pic.twitter.com/uhBdqrYx3F — Trivela (@Trivela_FR) July 24, 2019

Уже через несколько минут отличный шанс упустил Гальярдини, не сумев пробить Буффона из выгодной позиции. А Паделли вовремя перехватил мяч у Роналду, который был готов оформлять дубль, обыграв перед этим защитника. Ближе к концу поединка командам явно не хватало "горючего" – темп игры заметно снизился, как и острота вблизи обоих ворот.

В основное время зрители голов больше не увидели, поэтому судьбу противостояния решила серия пенальти, где блистал гениальный Буффон. 40-летний кипер парировал три удара (Раноккия, Лонго, Валеро) и принес Юве победу – 4:3.