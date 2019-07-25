Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: справедлива перемога "дияволів", курйозні голи, фейли голкіпера та ностальгія за АПЛ

Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенхем в поєдинку Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голи: Моура, 65 – Марсьяль, 22, Гомес, 80

Матч Міжнародного кубка чемпіонів Тоттенхем – Манчестер Юнайтед стартував у Шанхаї о 14:30 за Києвом. Цей поєдинок став другим для обох команд на турнірі – Тоттенхем в першому матчі феєрично здолав Ювентус з шедевральним голом Кейна з центра поля, а Ман Юнайтед мінімально переміг Інтер. Таким чином обидві англійські команди набрали по 3 очки.

Уле Гуннар Сульшер випустив у старті Поля Погба, який, за чутками, хоче покинути клуб. Загалом у складі манкуніанців вийшли як основні гравці, так і резервісти – з перших хвилин з'явились Де Хеа, Смоллінг, Ван-Біссака, Янг, Марсьяль, Мактомінай, Грінвуд та інші. Екс-хавбек Шахтаря Фред опинився у запасі.

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Маурісіо Почеттіно дав шанс резервним виконавцям – серед лідерів у старті вийшли лише Вертонген, Аллі, Кейн та новачок Ндомбеле.

Поєдинок розпочався доволі жваво. Тоттенхем одразу ж пішов у активний пресинг, змусивши манкуніанців суттєво спітніти вже у перші хвилини. Підопічні Сульшера з честю вийшли із ситуації та відповіли класним моментом – Марсьяль пробив з лінії штрафного та влучив у стійку! Після цього пішли пристрасті: Деле Аллі дуже жорстко зустрів Ван-Біссаку. Новачок не одразу підвівся, але зумів продовжити поєдинок.

МЮ класно комбінував – подачу Ван-Біссаки у відчайдушному стрибку винесли на кутовий. Підопічні Сульшера вигравали практично всі підбирання, чим суттєво загострювали ситуацію біля воріт Гаццаніги після атаки другим темпом. Тоттенхем у свою чергу втратив супершанс на 10-й хвилині – Деле Аллі вивели віч-на-віч з Де Хеа, проте іспанець виграв дуель та врятував свою команду! Просто божевільний темп продемонстрували обидві команди у перші хвилини.

Аллі настільки засмутився, що знову скосив опонента та отримав заслужену жовту. Пристрасті та швидкості були такими, що поєдинок нагадував матч АПЛ, але аж ніяк не товариську гру. Сіссоко грубо "зрубав" Джеймса на лінії штрафного – удар Янга спокійно нейтралізував голкіпер "шпор". Непомітним був Кейн, проте цьому парубку інколи потрібно лише один напівмомент, щоб записати своє прізвище на табло.

На 22-й хвилині "червоні дияволи" відкрили рахунок. Антоні Марсьяль після розрізного пасу Перейри ударом з гострого кута переграв Гаццанігу. Голкіпер зіграв відверто провально, пропустивши доволі простий удар у ближній кут. Нагадаємо, Уго Льоріс повернувся в Англію через хворобу.

Після чергового фолу знову спалахнули пристрасті – до бійки не дійшло, хоча певна загроза була. Сутичку спровокував Сіссоко, який брутально наступив на Джеймса. В АПЛ за таке дали б мінімум жовту, тут же француз не отримав картки. Товариський статус матчу? Ні, не чули – настільки все було динамічно та емоційно. Єдине, що не відповідало рівню гри – газон, шматки якого вилітали буквально після кожного удару.

Перейра міг зламати Кейна, проте все ж зіграв у м'яч, а не в ногу. Втім, хавбек справедливо отримав жовту, адже міг завдати лідеру "шпор" чергової серйозної травми. Під завісу тайму гра дещо заспокоїлась, що не дивно, враховуючи неймовірну динаміку протягом перших 45-ти хвилин. МЮ намагався грати через короткі розрізні передачі та закидання на Марсьяля, що одного разу принесло результат, а ще в одному епізоді "шпор" врятувала стійка. Виділявся Джеймс, який активно загострював ситуацію – саме він зібрав найбільше фолів на собі.

На останніх секундах тайму вистрелив Погба, проте трохи не влучив. 0:1 – підсумок першої половини гри.

На другий тайм у складах обох команд вийшли чимало інших виконавців – Сон, Фред, Ламела, Мата, Ліндельоф, Моура, Лінгард, Ромеро та інші. Уле Гуннар Сульшер взагалі змінив абсолютно всіх гравців, тоді як Почеттіно провів "лише" 6 замін. Мотив зрозумілий – немає змісту навантажувати своїх підопічних незадовго до старту сезону на такому полі в матчі з такими пристрастями.

Лінгард здійснив неймовірний слалом через півполя – лише на лінії штрафного його змогли зупинити. Міг забивати Сон, який хотів повторити подвиг Кейна в матчі з Ювентусом – трохи невлучно, хоча і до воріт було суттєво ближче.

Байї отримав травму на рівному місці та залишив поле на ношах, зігравши лише 9 хвилин. Ще більше прикро, що у тому епізоді арбітр зафіксував офсайд у Хин Мін Сона. Не міг такий матч обійтися без пошкоджень, враховуючи перебіг подій, проте такі прикрості на рівному місці – найбільш болючі.

Ромеро вчасно вийшов з воріт та забрав м'яч у ногах Моури. У МЮ відповів інший бразилець – Фред пробив з дальної дистанції в руки голкіперу. Після цього вийшов Еріксен, якому пророкують зміну клубу – інтерес до данця приписували Реалу та Атлетіко.

На 65-й хвилині Тоттенхем зрівняв рахунок не без допомоги Фортуни. Після удару з лівої у виконанні Моури м'яч зрикошетив від Люка Шоу та по-зрадницьки вкотився у ворота повз дезорієнтованого таким ходом подій Серхіо Ромеро. Другий гол бразильця на турнірі, перший він забив у ворота Ювентуса.

Lucas Moura equalises against Man United to make it 1-1 in Shanghai pic.twitter.com/wWuj7e7eh5 — Tottenham Tickets (@TicketTottenham) July 25, 2019

Гомес, який вийшов після перерви, міг знову вивести манкуніанців вперед, але трохи не влучив, пробивши вище воріт. До слова, другий тайм проходив набагато спокійніше – було менше як моментів, так і емоцій. Дублери, яких на полі була переважна більшість, грали доволі спокійно та без зайвих сутичок. Спробував щастя той же Сон, який був дуже активним – на шляху м'яча став Туанзебе, заблокувавши постріл корейця.

А от МЮ знову вийшов вперед на 80-й хвилині. Анхель Гомес зіграв у стінку з Матою та ударом з гострого кута покотив м'яч повз Гаццанігу в дальній нижній кут. Другий "метелик" аргентинця у матчі! На щастя для Почеттіно та фанатів Тоттенхема, Уго Льоріс відновиться до старту сезону, адже були б серйозні побоювання за пост №1.

GOAL! Tottenham 1-2 Man Utd



What a finish from Angel Gomes #MUFC



pic.twitter.com/EfqfDlR87S — UnitedReds (@UnitedRedscom) July 25, 2019

Рашфорд забив третій після виходу віч-на-віч, проте арбітр скасував гол через офсайд. Справедливий, до слова. В підсумку 2:1 – тріумф Манчестер Юнайтед у доволі видовищній грі, насамперед, завдяки першому тайму.

Ман Юнайтед здобув другу перемогу на Міжнародному кубку чемпіонів та набрав 6 очок. У "шпор" залишилось 3 пункти. Попереду в нинішніх суперників матчі проти італійців – Тоттенхем зіграє з Інтером, а МЮ протистоятиме Мілану.