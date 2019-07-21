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Ювентус – Тоттенхэм: Буффон пропускает в дебюте после возвращения благодаря 17-летнему, а Роналду прощает финалиста ЛЧ

15:36 37 Читати українською
Ювентус – Тоттенхэм: Буффон пропускает в дебюте после возвращения благодаря 17-летнему, а Роналду прощает финалиста ЛЧ
Ювентус – Тоттенхэм 21 июля 2019: счет и отчет матча Международного Кубка чемпионов

Ювентус и Тоттенхэм стартуют в Международном кубке чемпионов 2019. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

 

Международный кубок чемпионов. Товарищеский турнир, Сингапур

Ювентус – Тоттенхэм – 0:1 (идет 2-й тайм)

Гол: Ламела, 31

Матч Ювентус – Тоттенхэм стал первым для обеих команд в текущем розыгрыше товарищеского турнира Международный кубок чемпионов. В 2016-м году команды уже встречались в рамках этого соревнования. Тогда сильнее оказался Юве (2:1). История повторилась в 1/8 финала Лиги чемпионов 2017/18, когда туринцы выбили лондонцев благодаря победе на выезде. Экс-хавбек Арсенала Аарон Рэмзи дебютирует против Тоттенхэма? Этакий отзыв лондонского дерби в новом образе не состоялся, поскольку валлиец еще не готов попасть хотя бы в заявку.

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Зато Ювентус в дебютном матче Сарре выпустил в старте Роналду и Буффона, оставив на скамейке запасных звездных новичков Де Лигта и Рабьо.

А вот Почеттино приберег для второго тайма 60-миллионного (в евро) опорника Танге Ндомбеле, который пришел из Лиона.

Команда Почеттино очень активно начала, высоко прессингуя Буффона (да-да, первый матч после возвращения!) и компанию. Сон прорвался в штрафную, но удар с острого угла не мог стать угрозой для Джиджи. Роналду попытался пробить через себя, однако только махнул "ножницами" мимо мяча – Деле Алле сыграл удивительно хладнокровно. На 9-й Тоттенхэм провел новую атаку левым флангом – красиво, однако Сон и здесь не пробил как надо. Юве перехватил владения возле штрафной Гаццаниги, однако выстрел Криштиану, которому не хватило резкости, заблокировал Алдервейрелд.

На 31-й Буффон пропустил первый гол после камбэка из ПСЖ. Сон разогнал контру после первого паса 17-летнего нападающего "шпор" Троя Перротта. Последний же и пробил, Джанлуиджи парировал, а Канселу позволил Ламеле добить в пустые. К Де Шильо и Ругани здесь также вопрос, где вы были? Юный ирландский нападающий, который уже забивал в Юношеской ЛЧ, начал и помог завершить голевую атаку! У Хацкевича он, видимо, еще лет 3 был бы "слишком сырой". А здесь финалист Лиги чемпионов-2019, и ничего – доверяют в самом статусном товарищеском турнире планеты.

Манджукич только на 36-й нанес первый прицельный удар Ювентуса – головой в руки вратаря. Роналду очень уж неудачно замыкал подачу с левого фланга после затяжной атаки в стиле Сарри. Тянет португальца в центр атаки к хорватскому СуперМарио, ой тянет! Криштиану вышел играть левого вингера, но там проводит значительно меньше атак.

blog_ava
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