В рамках программы дня в 32-м туре АПЛ было проведено два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 32-й тур

Ньюкасл – Тоттенхэм – 6:1

Голы: Мерфи, 2, 9, Жоэлинтон, 6, Исак, 19, 21, Уилсон, 67 – Кейн, 49

Борнмут – Вест Хэм – 0:4

Голы: Антонио, 5, Пакета, 12, Райс, 43, Форналс, 72

Тоттенхэм приехал в Ньюкасл на битву за ЛЧ. "Сороки" шли на четвертой позиции, а "шпоры" отставали всего на три очка – в такой ситуации осечка была недопустимой для лондонцев. Впрочем, произошла не просто осечка, а катастрофа исторического масштаба.

За первые 9 минут в ворота Льориса влетело три гола. Мерфи сыграл на добивании после врывания и удара Жоэлинтона, затем Жоэлинтон реализовал выход один на один, а чуть позже Мерфи бахнул метров с 25-ти под левую стойку – 3:0. Ньюкасл стал шестой командой в истории АПЛ, которому удалось забить трижды за 9 минут, и первой за последние 13 лет.

На этом избиение не завершилось. На 19-й минуте фантастический разрезной пас Уилсона помог Исаку провести четвертый гол, а через две минуты шикарная комбинация "сорок" завершилась пятым взятием ворот – Исак оформил дубль. Пять голов за 21 минуту в истории АПЛ забивали только два раза (кроме Ньюкасла, это удалось Ман Сити в матче с Уотфордом в 2018-м).

На перерыв команды ушли при счете 5:0. Только три раза в истории чемпионата Англии первый тайм завершился с преимуществом в пять мячей.

Biggest halftime leads in Premier League history:



Newcastle 5-0 Tottenham (2023)

Southampton 0-5 Leicester (2019)

Man City 5-0 Watford (2019)



pic.twitter.com/D6NHgEhcMN — B/R Football (@brfootball) April 23, 2023

Второй тайм, конечно же, был формальностью. Кейну позволили размочить счет на 49-й минуте, однако финальное слово осталось за подопечными Эдди Хау. На 67-й минуте Альмирон вошел в штрафную и пробил в голкипера, а Уилсон сыграл на добивании – 6:1! Ньюкасл празднует исторический разгром.

В параллельном поединке тоже было весело. Борнмут, оставив Забарного в запасе на весь матч, потерпел сокрушительное поражение от Вест Хэма в родных стенах – причем разгром тоже оформили до перерыва. Антонио на 5-й минуте вколотил мяч после подачи с углового, Пакета на 12-й замкнул навес от Цоуфала, а Райс на 43-й расстрелял ворота после отскока с корнера. 3:0!

Наиболее эффектным оказался четвертый гол, который провел Форнальс в середине второго тайма. Пабло повторил подвиг Матузалема и Клейтона Шавьера, откликнувшись на кросс от Боуэна и отметившись ударом "скорпионом". 0:4

FORNALS SCORPION GOAL pic.twitter.com/aUGi3sZklN — West Ham Central (@WestHam_Central) April 23, 2023

Благодаря этой победе Вест Хэм оторвался от зоны вылета на шесть очков, но Борнмут держится всего в одном зачетном балле позади.

Зинченко победил в челлендже Арсенала, вспомнив оккупированные Донецк, Ялту и Симферополь – видео ликбеза на фоне трюков