Для "шпор" встреча началась катастрофически. Уже к 10 минуте Тоттенхэм проигрывал со счетом 0:3. Ньюкасл отлично воспользовался ошибками соперника, и продолжал наседать на их ворота. Это привело к тому, что счет в матче до 21 минуты был 5:0 в пользу хозяев поля. Капитан "шпор" ошибался не меньше, чем его команда. В перерыве Льорис покинул поле, получив травму.

Ньюкасл уничтожил Тоттенхэм, забив 5 голов за 21 минуту, Борнмут проиграл Вест Хэму – Форналс повторил шедевр легенд УПЛ

В начале второго тайма Кейн смог отыграть один гол, но подопечные Эдди Хау не останавливались. Уилсон поставил точку в матче, забив шестой гол в ворота Тоттенхэма.

Таким образом, Ньюкасл продолжает борьбу с Манчестер Юнайтед за третье место в АПЛ. Обе команды набрали по 59 очков, но команда Тэн Хага имеет игру в запасе. "Шпоры" находятся на пятой строчке, имея в своем активе 53 балла.