Тоттенхэм хочет приобрести Андре Гомеша

Английский Тоттенхэм заинтересован в приобретении хавбека Барселоны Андре Гомеша.

"Шпоры" летом могут потерять своего полузащитника Кристиана Эриксена, поэтому стремятся приобрести Андре Гомеша. Трансфер оценивается в 35 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

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Сейчас 25-летний хавбек выступает за Эвертон на правах аренды. В текущем сезоне в активе Гомеша 26 матчей за "ирисок" во всех турнирах, где игрок отметился голом и 2 ассистами.

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Заметим, что Тоттенхэм не покупал игроков в течение последних двух трансферных окон в связи с затратами на новый стадион, куда "шпоры" недавно официально переехали.