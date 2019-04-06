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Тоттенхэм хочет приобрести Андре Гомеша

06:00 12 Читати українською
Тоттенхэм хочет приобрести Андре Гомеша
Андре Гомеш / Соцсети

Английский Тоттенхэм заинтересован в приобретении хавбека Барселоны Андре Гомеша.

"Шпоры" летом могут потерять своего полузащитника Кристиана Эриксена, поэтому стремятся приобрести Андре Гомеша. Трансфер оценивается в 35 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

Интер пытается договориться о трансфере Андре Гомеша

Сейчас 25-летний хавбек выступает за Эвертон на правах аренды. В текущем сезоне в активе Гомеша 26 матчей за "ирисок" во всех турнирах, где игрок отметился голом и 2 ассистами.

Тоттенхэм установил мировой рекорд по доходам в прошлом году – клуб построил стадион за миллиард фунтов

Заметим, что Тоттенхэм не покупал игроков в течение последних двух трансферных окон в связи с затратами на новый стадион, куда "шпоры" недавно официально переехали.

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