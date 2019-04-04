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Тоттенхэм установил мировой рекорд по доходам в прошлом году – клуб построил стадион за миллиард фунтов

17:57 88 Читати українською
Тоттенхэм установил мировой рекорд по доходам в прошлом году – клуб построил стадион за миллиард фунтов
Тоттенхэм

Лондонский Тоттенхэм установил новый мировой рекорд по доходам, которые получил футбольный клуб.

Английский клуб получил 113 миллионов фунтов дохода после выплаты всех налогов. Прошлый рекорд принадлежал Ливерпулю, который сообщал о 106 миллионоах фунтов доходов, отмечает BBC.

Тоттенхэм официально переехал на новый стадион

Отмечается, что прибыль Тоттенхэма выросла с 310 до 380 миллионов фунтов из-за продажи игроков, высокой посещаемость матчей, низких заработных платх и выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Почеттино – о переезде Тоттенхэма на новый стадион: Мы открываем новую страницу в истории клуба

Заметим, что "шпоры" показали такой высокий уровень доходов даже несмотря на строительство нового стадиона, который обошелся клубу в 1 миллиард фунтов.

Теги
Англия футбольные финансы Тоттенхэм Тоттенхэм
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