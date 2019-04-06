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Тоттенхем хоче придбати Андре Гомеша

06:00 151 Читать на русском
Тоттенхем хоче придбати Андре Гомеша
Андре Гомеш / Соцмережі

Англійський Тоттенхем зацікавлений у придбанні хавбека Барселони Андре Гомеша.

"Шпори" влітку можуть втратити свого півзахисника Крістіана Еріксена, саме тому прагнуть придбати Андре Гомеша. Трансфер оцінюється у 35 мільйонів євро, повідомляє The Telegraph.

Інтер намагається домовитись про трансфер Андре Гомеша

Наразі 25-річний хавбек виступає за Евертон на правах оренди. У поточному сезоні в активі Гомеша 26 матчів за "ірисок" в усіх турнірах, де гравець відзначився голом та 2 асистами.

Тоттенхем встановив світовий рекорд за доходами у минулому році – клуб побудував стадіон за мільярд фунтів

Зауважимо, що Тоттенхем не купував гравців впродовж останніх двох трансферних вікон у зв’язку з витратами на новий стадіон, куди "шпори" нещодавно офіційно переїхали.

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