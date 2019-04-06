Тоттенхем хоче придбати Андре Гомеша

Англійський Тоттенхем зацікавлений у придбанні хавбека Барселони Андре Гомеша.

"Шпори" влітку можуть втратити свого півзахисника Крістіана Еріксена, саме тому прагнуть придбати Андре Гомеша. Трансфер оцінюється у 35 мільйонів євро, повідомляє The Telegraph.

Інтер намагається домовитись про трансфер Андре Гомеша

Наразі 25-річний хавбек виступає за Евертон на правах оренди. У поточному сезоні в активі Гомеша 26 матчів за "ірисок" в усіх турнірах, де гравець відзначився голом та 2 асистами.

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Зауважимо, що Тоттенхем не купував гравців впродовж останніх двох трансферних вікон у зв’язку з витратами на новий стадіон, куди "шпори" нещодавно офіційно переїхали.