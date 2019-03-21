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Интер пытается договориться о трансфере Андре Гомеша

16:10 35 Читати українською
Интер пытается договориться о трансфере Андре Гомеша
Андре Гомеш / Sky Sports

Миланцы пытаются убедить португальского полузащитника присоединиться в состав "нерадзурри".

Интер пытается опередить Эвертон в борьбе за Андре Гомеша, сообщает Diario Sport.

Барселона ожидает получить более 40 млн евро за Гомеша и Дениса Суареса

Португалец выступает за "ирисок" на правах аренды и Эвертон может выкупить его контракт летом за 25 млн евро, однако Интер попытается договориться с руководством Барселоны.

Барселона отказалась продать Эвертону Гомеша

В то же время тренер Эвертона Марку Силва уверен, что Андре Гомеш останется в составе английского клуба. В этом сезоне португалец сыграл 25 матчей и записал в свой актив гол и две голевые передачи.

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