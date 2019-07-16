Тоттенхэм готов предложить Реалу солидную сумму ради возвращения Бейла

Тоттенхэм заинтересован в возвращении в свой состав форварда мадридского Реала Гарета Бейла.

"Шпоры" готовы потратить на этот переход 60 миллионов евро, сообщает Marca. По информации испанского издания, лондонский клуб готов выплачивать только половину зарплаты 29-летнего футболиста. Остальные 8,5 млн евро должны взять на себя "сливочные".

Бейл мог сравниться с Роналду по зарплате – Реал стал на дороге

К слову, Бейл уже выступал за Тоттенхэм с 2007 по 2013 год. В составе "шпор" Гарет провел 146 матчей, забив 43 мяча. В конце летнего трансферного окна 2013 года Бейл перешел в Реал за 100 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола на тот момент.

В прошлом сезоне Бейл сыграл за мадридцев 29 матчей в чемпионате Испании, в которых стал автором 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с Реалом действует до лета 2022 года.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною