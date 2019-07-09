Бейл мог сравниться с Роналду по зарплате – Реал стал на дороге

Мадридский Реал отклонил предложение китайского клуба по вингеру Гарету Бейлу.

Гарет Бейл получил невероятное предложение от китайского клуба, сообщает El Chiringuito. По информации издания, валлиец зарабатывал бы вдвое больше, чем в Реале.

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Нынешняя зарплата Бейла в Мадриде составляет 15 млн евро в год, тогда как в Поднебесной ему были готовы платить 30 млн. Столько же зарабатывает Криштиану Роналду в Ювентусе.

На дороге стал мадридский Реал. Хоть "сливочные" стремятся избавиться от травматического игрока, Флорентино Переса не устроило предложение китайцев.

Напомним, Реал этим летом уже потратил около 250 млн евро на существенное обновление команды, подписав Эдера Милитао, Луку Йовича, Эдена Азара и Ферлана Мэнди.

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