Тоттенхем готовий запропонувати Реалу солідну суму заради повернення Бейла

Тоттенхем зацікавлений у поверненні у свій склад форварда мадридського Реала Гарета Бейла.

"Шпори" готові витратити на цей перехід 60 мільйонів євро, повідомляє Marca. За інформацією іспанського видання, лондонський клуб готовий виплачувати тільки половину зарплати 29-річного футболіста. Решту 8,5 млн євро повинні взяти на себе "вершкові".

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До слова, Бейл вже виступав за Тоттенхем з 2007 по 2013 рік. У складі "шпор" Гарет провів 146 матчів, забивши 43 м'ячі. В кінці літнього трансферного вікна 2013 року Бейл перейшов у Реал за 100 млн євро, що зробило його найдорожчим гравцем в історії футболу на той момент.

У минулому сезоні Бейл зіграв за мадридців 29 матчів у чемпіонаті Іспанії, в яких став автором 8 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт гравця з Реалом діє до літа 2022 року.

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