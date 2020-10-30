"Повторюсь, семь лет – это длительный перерыв, какой футболист в миру не изменится за семь лет Иногда это совершенно разные игроки. Тоттенхэм должен с этим смириться. Посмотрите, например, на Криштиану Роналду и Лионеля Месси, и сравните их с теми футболистами, какими они были семь лет назад. Я думаю, изменения происходят с большинством игроков.

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Бейл много работает, он становится лучше. Он не пропустил ни одной минуты ни одной тренировки. Ему по-прежнему сложно проводить на поле по 90 минут, но он совершенствуется. Надеюсь, Гарет скоро вернется на свой лучший уровень", – приводит слова Моуринью Goal.

Напомним, 31-летний Бейл на правах аренды перешел из Реала в Тоттенхэм, за который выступал до сезона 2013/14.

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