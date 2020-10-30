"Повторюся, сім років – це тривала перерва, який футболіст на світі не зміниться за сім років? Іноді це абсолютно різні гравці. Тоттенхем має з цим змиритись. Подивіться, наприклад, на Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, і порівняйте їх з тими футболістами, якими вони були сім років тому. Я думаю, зміни відбуваються з більшістю гравців.

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Бейл багато працює, він стає кращим. Він не пропустив жодної хвилини жодного тренування. Йому, як і раніше складно проводити на полі по 90 хвилин, але він вдосконалюється. Сподіваюся, Гарет скоро повернеться на свій найкращий рівень", – наводить слова Моурінью Goal.

Нагадаємо, 31-річний Бейл на правах оренди перейшов з Реала у Тоттенхем, за який виступав до сезону 2013/14.

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