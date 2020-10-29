"Репутация – одно дело, факты – другое. Я хотел бы иметь его репутацию и четыре Лиги чемпионов. У меня всего две.

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Факты о Гарете таковы, что он повлиял на Реал. После его трансфера Реал выиграл четыре Лиги чемпионов за пять сезонов. Надеюсь, он будет летать, потому что Бэйл очень много работает", – цитирует Жозе Моуринью Daily Mail.

Заметим, Тоттенхэм сейчас идет 5-м в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 11 пунктов, отставая от лидера (Эвертона) всего лишь на два очка.

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