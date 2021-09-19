Для зрителей лондонского дерби матч начался на печальной ноте. Футболисты и болельщики почтили память Джимми Гривза. Легендарный форвард для обеих команд скончался сегодня утром.

Нуну Эшпириту Санту на старте сезона сумел посрамить скептиков. Тоттенхэм начал кампанию с трех побед подряд, а сам португалец стал лучшим тренером августа. Однако неделю назад "шпоры" разгромно уступили Кристал Пэлас. Возможно, это стало следствием отсутствия Сон Хын Мина и латиноамериканских легионеров. Сегодня все они были в распоряжении тренера. У Челси же единственной потерей можно считать Эдуара Менди. Голкипер получил травму в матче против Зенита и не попал даже в заявку.

Поэтому с первых минут на поле появился Кепа Аррисабалага. Нельзя сказать, что испанцу пришлось демонстрировать что-то особенное, но в начале встречи хозяева регулярно создавали остроту вблизи его ворот. Футболисты Тоттенхэма пытались активно прессинговать, поэтому игра у Челси не клеились. Удалось выбежать в несколько контратак, которым не хватало или последнего паса, или же акцентированного завершающего удара. Хозяева били больше, но из неочевидных позиций.

Красноречиво ситуацию в первом тайме может описать статистика ударов – 6:6 в сторону ворот и только один в створ (в активе Сона). Роскошный момент был у Регилона. Испанец промчался левым флангом, который почему-то оказался свободным, но уже в штрафной вместо удара решил катить поперек на Кейна – защитники без проблем нивелировали угрозу. У Челси вспомним удар Кристенсена с линии штрафной – мяч просвистел над ближней девяткой. На перерыв команды ушли с нулями на табло. Тоттенхэм был немного инициативнее, но Челси действовал более организованно.

Из раздевалки команда Томаса Тухеля вышла совсем другой. Замена была только одна – Маунт уступил место Канте. Сначала участия француза не понадобилось. Маркос Алонсо подал угловой, а Тиагу Силва точно замкнул – 0:1. "Синие" не удовлетворились локальным успехом и продолжали давить. "Шпоры", очевидно, были ошарашены и не знали, как реагировать. Пока Тоттенхэм проходил в себя, Челси забил еще раз. Канте решился на удар метров с 20-ти – мяч рикошетом от Дайера покатился под дальнюю штангу. Дезориентированный Льорис уже был у противоположной.

После такого старта второго тайма Челси немного успокоился. Нет, не стал просто защищать результат, но все же больше стал позволять сопернику. Но Тоттенхэм не спешил этим пользоваться. На 65-й классно из-за пределов штрафной пробивал Кейн. Кепа не без труда сумел спасти. Но на этом и все. Хозяева не знали, что противопоставить обороне соперника. А те наоборот – продолжали нагнетать. После очередного углового Силва едва не оформил дубль. Льорис спас. Чуть позже, Лукаку вывел на удар Вернера. Вы знаете, что случилось дальше...

На старте последней десятиминутки возник настоящий пожар в штрафной хозяев. Повезло, что Челси атаковал сумбурно – футболисты изо всех сил пытались добить мяч в сетку, но попадали, то в защитников, то даже в одноклубников. Больше всех довести дело до разгрома пытался Лукаку. Ромелу и сам бил, и выводил на удар партнеров. Уже в компенсированное бельгиец классно отпасовал на Ковачича, но тот выжал из момента лишь угловой. В конце концов, именно после подачи и пришел третий гол – Рюдигер отличился после передачи Вернера.

В конце концов финальный свисток зафиксировал заслуженно победу Челси, который набрал 13 очков и догнал Ливерпуль на вершине турнирной таблицы АПЛ. В свою очередь, у Тоттенхэма осталось 9 зачетных пунктов и седьмая строчка.