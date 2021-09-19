Лестер в рамках поединка 5-го тура АПЛ потерпел поражение от Брайтона, оставшись за пределами топ-10 турнирной таблицы. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Лестер подходил к выездному матчу против Брайтона в довольно неоднозначной форме. Подопечные Брендана Роджерса чередует победы с поражениями, переиграв Вулверхэмптоном и Норвичем при поражениях от Манчестер Сити и Вест Хэма – причём "молотобойцы" громили "лис". Хозяева же набрали 9 очков в 4-х турах, но все победы были одержаны в поединках против команд из второй половины таблицы. Эвертону же они уступили всухую.

Брайтон был значительно активнее в первом тайме, нанеся 9 ударов по воротам против трёх у соперника. Уже на 14-й минуте давление "чаек" могло вылиться в гол Мопея, однако его удар с близкого расстояния ​​в последний момент успели накрыть. На 35-й же Вестергор сыграл рукой в ​​штрафной Лестера – VAR это заметил, а арбитр назначил пенальти. Мопей уверенно его реализовал. 1:0! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

В начале второго тайма хозяева сделали серьёзную заявку на победу во встрече. Через четыре минуты после возобновления игры Брайтон заработал стандарт, Троссард исполнил подачу, а Уэлбек замкнул её точным ударом головой – 2:0! Впрочем, довольно быстро Лестер мог восстановить статус-кво.

На 61-й минуте вследствие проникающей передачи Тилеманса в штрафную "чаек" ворвался Варди, который легко переиграл голкипера – 2:1! На 69-й же Лукман замкнул подачу "лис" с углового, забив второй гол, однако его отменили из-за офсайда.

Лестер давил и, наконец, забил ещё один мяч на 86-й минуте. В этот раз отличился Ндиди, который пробил головой с линии вратарской под правую штангу – впрочем, и на этот раз гол не засчитали. И снова из-за офсайда. После этого Брайтон успешно довёл матч до победы.

Вследствие этого успеха "чайки" набрали 12 очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. Лестер, имея в активе 6 зачётных баллов, держится на 12-й строчке.

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