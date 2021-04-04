"Я разочарован. Нам нужно было выигрывать матч, мы приехали за победой. Мы были близки к этому, но в то же время мы допустили нестабильность из-за множества индивидуальных ошибок при игре в защите. Мы всегда давали Ньюкаслу шанс оставаться в игре.

Бомбардирские рекорды Кейна и спасение "сорок" в видеообзоре матча Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

У нас был лучший шанс сделать счет 3:1 в свою пользу и убить интригу, но уже на следующей минуте мы пропустили. Раньше мои команды лучше умели удерживать победу? Тот самый тренер, другие игроки", – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, Тоттенхэм на последних минутах упустил победу над Ньюкаслом (2:2), потеряв возможность подняться в топ-4.

Ньюкасл вырвал ничью у Тоттенхэма и не пустил "шпор" в топ-4, Астон Вилла одержала волевую победу над Фулхэмом