Бывший вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов объявил о завершении карьеры. В благотворительном матче со "шпорами" кипер в последний раз выйдет на поле. Где смотреть поединок онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

Трансляцию товарищеского матча между Тоттенхэмом и Шахтером, который станет прощальным для Андрея Пятова, в прямом эфире проведет телеканал XSport, сообщает официальный сайт транслятора.

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Игра состоится на Тоттенхэм Стэдиум в Лондоне 6 августа (арена вмещает 62 тысячи зрителей). Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Все полученные от матча средства пойдут в фонд Shakhtar Social, который занимается гуманитарной деятельностью с первых дней войны. Тоттенхэм также сделает финансовый взнос и дополнительные пожертвования от чистой прибыли с продажи билетов.

"Для меня большая честь сыграть свой прощальный матч в Лондоне, на таком стадионе. Тем более в матче, целью которого является помощь Украине и украинцам. Насколько мне известно, на стадионе ожидается 50 тысяч болельщиков. Уверен, что зрители получат удовольствие от игры", – цитирует Пятова XSport.

Напомним, 39-летний вратарь, несмотря на приглашения от других клубов, решил сосредоточиться на тренерской работе – он уже вошел в штаб Патрика ван Леувена в Шахтере.

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