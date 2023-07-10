"Еще года два назад я понял, что время идет и момент тренерства скоро наступит. Поговорили с женой, с семьей, и я сделал вывод, что готов к этому. Первые впечатления от работы в статусе тренера? Скажу, что это очень интересно. Благодарен Патрику ван Леувену за то, что тепло ко мне относится, как и Деннис Гентенар, тренер вратарей. Нидерландская школа – это что-то новое для меня. Также вижу, как команда работает, есть определенные тактические новинки. Я в восторге!

Пятов официально завершил карьеру игрока, но остался в Шахтере

Давайте говорить честно: я уже почти не играл последние два года – провел где-то игр 15 за прошлые сезоны. Поэтому понимал, что уже стану тренером, и психологически был к этому готов. Нет такого, что на меня что-то давит. Получил тренерскую лицензию В, сейчас заканчиваю на вратарскую В и буду делать следующий шаг – начну обучение на лицензию А. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой запал. А что будет дальше – увидим.

О чем говорил с Дарио Срной перед тем, как вошел в тренерский штаб? Он сказал, что это футбольная жизнь и хорошо, когда есть такая возможность – остаться в родном клубе, где все мне знакомы, где я всех люблю и продолжаю работать. Это поможет мне как тренеру, потому что не каждому игроку дается шанс после окончания карьеры оставаться в тонусе. Это важно, потому что футбол – моя жизнь, я уже 20 лет так живу. Я же говорю, что поговорил с Дарио, с Сергеем Анатольевичем Палкиным, с женой и детьми и принял решение. Спасибо всем за поддержку, а особенно – моей семье.

Что могу сказать о молодых вратарях Шахтера по итогам игры против АЗ? Я всегда буду защищать и любить своих вратарей, потому что каждый человек, каждый голкипер – это индивидуальность. К каждому нужен свой подход: в психологии, технике, физике – много аспектов. Поэтому мы работаем. Что касается первого спарринга, то где-то было хорошо, где-то что-то не получилось – мы уже обсудили некоторые проблемы, которые были в игре и ногами, и руками. Это наша обычная работа, и я уже как тренер могу где-то подсказать, где-то направить. Мы это с Деннисом Гентенаром обсуждаем, чтобы у нас было общее понимание", – поделился Пятов в комментарии пресс-службе Шахтера.

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