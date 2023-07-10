Молодежная сборная Украины остановилась в шаге от финала чемпионата Европы-2023. Подопечные Руслана Ротаня проиграли в полуфинале Испании U-21. "Сине-желтые" впервые в своей истории квалифицировались на Олимпиаду, но не смогли повторить успех 2006 года. Тогда, как известно, украинская молодежка под руководством Алексея Михайличенко стала серебряным призером Евро, уступив Нидерландам в финале.

"Футбол 24" рассказывает, что впоследствии произошло в жизни игроков, выступавших на том чемпионате Европы. В список попали только футболисты, которые приняли участие в хотя бы одном матче.

Голкиперы

Андрей Пятов (5 матчей, 6 пропущенных голов)

На молодежном Евро Пятов был основным вратарем в команде Алексея Михайличенко, сыграв все 5 матчей. После завоевания серебряных наград молодой кипер поехал с национальной сборной на чемпионат мира-2006, а впоследствии стал основным вратарем "сине-желтых" на долгие годы. Андрей играл на Евро-2012, Евро-2016 и был в заявке на чемпионат Европы-2020, который стал для него последним крупным турниром в сборной. Завершил международную карьеру после матча с Арменией в 2022 году. В активе Андрея 102 игры за национальную команду – больше только у Андрея Ярмоленко и Андрея Шевченко.

Все сложилось у Пятова и на клубном уровне. В конце 2006 года кипер подписал контракт с Шахтером, в котором надолго застолбил за собой место в воротах. С "горняками" Андрей 11 раз стал чемпионом Украины и завоевал Кубок УЕФА. Несколько раз признавался лучшим вратарем года в Украине.

В последние сезоны потерял место в основе, отдав его молодому Анатолию Трубину. После завершения сезона 2022/23 клуб решил не предлагать 39-летнему ветерану новый контракт. В понедельник, 10 июля, Шахтер официально сообщил, что Пятов завершил карьеру футболиста и уже приступил к работе в тренерском штабе "горняков".

Александр Рыбка (1 матч)

Кипер, представлявший в то время Динамо, был резервистом Пятова и вышел лишь на серию пенальти в полуфинале против Сербии. Вышел удачно – Рыбка потянул один удар, а Украина прошла в финал.

От Александра ожидали мощной карьеры, но такой ее назвать сложно, хотя он и выиграл чемпионат Украины целых 4 раза. Несколько травм и длительная дисквалификация на два года за употребление допинга привели к тому, что за национальную сборную Рыбка сыграл всего два матча. На клубном уровне его тоже покидало изрядно – Динамо, Шахтер, Оболонь, снова Динамо, Карабюкспор, Сабаил, Металлист и другие клубы.

Кроме допинга, Рыбка запомнился еще одним скандалом. В матче за Динамо-2 против киевского ЦСКА он начал избивать соперника после того, как тот грубо сыграл против голкипера. Все завершилось тем, что Александру надавал еще и Юрий Максимов – тренер соперников. Вратарь с сотрясением мозга оказался в больнице, а позже был отстранен на 10 матчей.

Сейчас Рыбке уже 36, но заканчивать карьеру он пока не планирует. Сезон 2022/23 опытный вратарь провел в составе Львова, а недавно присоединился к вернувшейся в УПЛ Оболони.

Защитники

Александр Романчук (5 матчей)

Основной левый защитник сборной на том молодежном Евро. Романчук получил красную карточку в финале против Нидерландов, после чего "сине-желтые" пропустили третий мяч и потерпели разгром. Из-за травм (одна из которых выбила его из игры на целый год) Александр так и не смог полностью развить свой потенциал. За национальную сборную Украины он сыграл 8 матчей (последний – в 2011 году).

Романчук поиграл за Динамо, Арсенал, Металлист (времен Маркевича, который наделал шума в Европе), Волынь, Таврию и Ворсклу, которая и стала его последним клубом. Завершил карьеру футболиста в 2015-м, после чего играл за любителей – в частности, в составе команды Музычи из Киевской области. Потом был и президентом этого клуба, а вот на тренерскую ниву Романчук не перешел. По крайней мере, информации об этом не удалось найти.

Дмитрий Чигринский (5 матчей)

Один из тех, кто еще продолжает футбольную карьеру (по крайней мере, информации о ее завершении пока не было). В свое время 36-летний Чигринский был одним из лучших центрбеков Украины, а после выигрыша Шахтером Кубка УЕФА 2008/09 Дмитрий перешел в Барселону. Там провел только сезон, после которого вернулся в Шахтер.

Впрочем, второй заход в Донецк получился неудачным – на свой прежний уровень защитник уже не вернулся. Начались травмы, а "Чигра" потерял доверие Мирчи Луческу. Как следствие, в 2015 году Дмитрий на правах свободного агента перешел в Днепр, который на тот момент уже испытывал финансовые проблемы. После окончательного краха Днепра переехал в Грецию, где и выступал до последнего времени за АЕК Афины и Ионикос.

За национальную сборную Украины Чигринский сыграл 29 матчей (последний – еще в 2011 году).

Григорий Ярмаш (5 матчей)

Основной правый защитник этой команды. На молодежное Евро-2006 Ярмаш ездил в статусе игрока Ворсклы, за которую выступал до 2011 года и выиграл Кубок Украины. После продолжительного периода в Полтаве перешел в Зарю, которая и стала последним клубом в его профессиональной карьере. Сразу вошел в тренерский штаб луганцев, а год назад вместе с Виктором Скрипником перебрался в Ворсклу, где и работает до сих пор.

За национальную сборную Украины Ярмаш дебютировал в 2008-м – только через 2 года после серебра на Евро. В общей сложности сыграл 8 матчей, 4 из которых – в отборе на чемпионат мира-2010. Последний раз выходил на поле в футболке сборной в 2009 году (поражение 0:3 от Турции в спарринге).

Александр Яценко (5 матчей)

Капитан "сине-желтых" на чемпионате Европы мог вырасти в сильного центрбека, но не сложилось. Неудачные попытки закрепиться в родном Динамо, периоды в Черноморце и Мариуполе, вояж в Беларусь, выступления за Гелиос и любительские команды. Яценко выиграл чемпионат Харьковской области в составе команды Солли Плюс, а с Викторией (Николаевка) стал чемпионом Украины среди аматоров.

Александр повесил бутсы на гвоздь в 2021 году. Входил в тренерский штаб Альянса, а сейчас уже больше года работает в Германии в качестве ассистента наставника любительского Монхайма.

Свой единственный матч в составе национальной сборной Яценко сыграл еще до "серебряного" Евро. В 2005 году защитник вышел на товарищескую игру против Японии.

Николай Ищенко (1 матч)

Бывший капитан львовских Карпат сыграл на Евро всего несколько минут, выйдя на замену во втором туре против Италии. Один матч у Николая и за первую сборную Украины – разгром от Франции в 2011 году (1:4).

В 2008 году Ищенко за 2 миллиона евро приобрел Шахтер, с которым центрбек выиграл Кубок УЕФА и дважды стал чемпионом Украины. Дальше Николая отправили в аренду в Мариуполь, после которого он поиграл за ряд украинских клубов – Металлист, Сталь, Верес, Черноморец и Левый Берег.

После непродолжительных выступлений за любителей и завершения карьеры Ищенко работал в академии Динамо, а недавно присоединился к тренерскому штабу Юрия Максимова во второлиговом Звягеле.

Полузащитники

Александр Алиев (5 матчей)

Один из тех, кто не реализовал свой серьезный потенциал. Александр долго не мог закрепиться в Динамо, став лидером команды только в конце "нулевых". Ездил на год в Локомотив, возвращался в Киев, ходил в аренду в Днепр. Дальше была серия гастролей – Анжи, Рух, Тараз (Казахстан), ряд любительских коллективов.

Алиев де-факто завершил профессиональную карьеру еще в 2016 году, после чего периодически появлялся в статусе игрока или тренера разнообразных любительских клубов. За национальную сборную Украины хавбек сыграл 28 матчей (последний – в 2012 году на домашнем Евро), забил 6 голов.

Снова заставил говорить о себе после 24 февраля 2022 года. Сначала Алиев записался в терроборону Киева, а затем подписал контракт и начал службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

Тарас Михалик (5 матчей)

Центральный полузащитник дорос до статуса капитана Динамо, цвета которого защищал с 2006-го по 2013-й. Как и Алиев, Михалик выступал за московский Локомотив (правда, провел там 6 лет – до 2019-го). Один сезон отбегал за Волынь, поиграл в аматорах, после чего завершил профессиональную карьеру. Работал тренером в Волыни, которая уже больше года не участвует в соревнованиях, а на сезон 2023/24 не получила аттестат.

За сборную Украины Тарас сыграл 32 матча (из них 2 – на Евро-2012). В последний раз вышел в сине-желтой футболке в ноябре 2012-го. Сейчас Михалик активно волонтерит, помогая украинским военным.

Евгений Чеберячко (5 матчей)

Наибольшую славу полузащитник/защитник снискал в составе Днепра, с которым дошел до финала Лиги Европы 2014/15. Кроме днепрян, Чеберячко поиграл за Закарпатье и ФК Харьков. В 2017 году подписал контракт со СК Днепр-1, но вскоре принял решение о завершении игровой карьеры.

В составе национальной команды Евгений вышел на поле 2 раза (в последний раз – в 2011-м). Зато в элитном дивизионе чемпионата Украины сыграл около 300 поединков. В статусе тренера или футбольного функционера не засветился.

Александр Максимов (4 матча)

Серебро молодежного Евро оказалось самым большим достижением в карьере центрального хавбека. Александр Максимов сменил ряд клубов (Металлист, ФК Харьков, Кривбасс, Металлург Запорожье, Севастополь, Днепр и другие). Ездил в Беларусь (Торпедо) и мальтийский клуб Пембрук.

Единственный матч в составе национальной сборной Украины сыграл еще в 2005 году – спарринг против Японии. После завершения карьеры работал в академии Шахтера, а недавно присоединился к амбициозному новичку УПЛ. Черкасский ЛНЗ сообщил, что Максимов вошел в тренерский штаб Александра Ковпака.

Андрей Оберемко (3 матча)

Талантливый центральный полузащитник так и не дорос до статуса игрока национальной сборной Украины, не сыграв за главную команду страны ни одного матча. Воспитанник Динамо в составе первой команды "бело-синих" провел всего два матча, после чего пытался закрепиться в других клубах – Мариуполе, Кривбассе, Ворскле, Металлурге Запорожье и Металлисте.

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Оберемко провел в УПЛ около 100 матчей, а за границу поехать так и не решился. Хавбек завершил карьеру еще в 2015 году. После нескольких лет паузы взялся за тренерскую работу, возглавив команду Мариуполя U-19. В марте 2022-го сумел выехать из заблокированного города на подконтрольную Украине территорию. Позже СМИ сообщили, что Оберемко трудоустроился в Динамо U-19, однако на официальном сайте киевлян информация о нем отсутствует.

Адриан Пуканыч (3 матча)

Полузащитник наиграл более 50 матчей за Шахтер, но важным исполнителем для команды так и не стал. Пуканыч поиграл за Ворсклу, Мариуполь, Говерлу, грузинскую Шукуру, Полтаву и Ужгород. Сейчас 40-летний ветеран все еще продолжает карьеру – Адриан выступает за команду Севлюша из Виноградова Закарпатской области.

В составе национальной сборной Украины Пуканыч сыграл 2 матча и забил гол в товарищеском поединке против Ливии, который стал для него последним в сине-желтой футболке. Это было еще в 2004 году.

Алексей Годин (2 матча)

Еще один представитель "серебряной" молодежки, не сыгравший ни одного матча за национальную сборную Украины. Годин запомнился выступлениями за Таврию, Металлург Запорожья и Металлург Донецк. На несколько месяцев левогоного хавбека занесло в Литву, а в элитном дивизионе Украины он сыграл почти 200 матчей.

Годин – один из немногих игроков той молодёжки, кто не был на контракте ни в Динамо, ни в Шахтере. В 2018 году Алексей повесил бутсы на гвоздь, а затем начал работать тренером. Был в штабе запорожского Металлурга, работал в Рухе. В 2021-м кременчугский Кремень объявил об отставке Алексея Година с должности главного тренера. После этого серебряный призер Евро на профессиональном уровне не светился.

Нападающие

Артём Милевский (5 матчей, 2 гола)

Описывать карьеру Артема – бесполезно, все и так все знают. Лидер этой молодежки съездил на ЧМ-2006, но карьера Милевского в национальной сборной (да и не только) вышла не такой, как ожидали. Нападающий прошел путь от статуса лидера Динамо до изгнанника, покинув киевский клуб без компенсации.

Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордия, Тосно, Динамо Брест, Кишварда, Минай – Артема изрядно покидало по Европе после отъезда из Киева. Более-менее удачным был период в Бресте, когда Милевский стал чемпионом Беларуси. В 2021 году когда-то очень талантливый форвард завершил карьеру, не забив ни одного мяча в составе Миная. В национальной сборной Украины Миля сыграл 50 матчей, забил 8 голов. Кроме ЧМ-2006, сыграл и на чемпионате Европы-2012.

Сейчас экс-лидер Динамо находится в Киеве, но футбольной деятельностью не занимается.

Руслан Фомин (5 матчей, 2 гола)

Автор двух голов на том Евро тоже так и не сыграл в футболке сборной. После неудачных попыток закрепиться в Шахтере Фомин довольно удачно поиграл за Металлист, защищал цвета Зари, Черноморца и Мариуполя, после чего уехал в Габалу. Заграничный вояж получился провальным – за Габалу, Атырау и Аполлон Руслан не забивал.

Далее последовал очень результативный период в Мариуполе и сенсационное возвращение в Шахтер. Впрочем, за "горняков" Фомин так и не сыграл, после чего снова отправился на берег Азовского моря. В итоге опытный форвард поиграл до 2022 года. Последней его командой стал Металл, который впоследствии был переименован в Металлист. Сейчас 37-летний Руслан Фомин работает в тренерском штабе харьковского клуба.

Максим Фещук (3 матча)

Тогдашний форвард Карпат на Евро довольствовался ролью подмены кого-то из основного дуэта нападающих – Милевского или Фомина. За национальную сборную Украины Фещук не играл, а после ухода из Карпат в 2009-м сменил ряд клубов. В частности, поиграл в УПЛ за Таврию, киевский Арсенал и Говерлу. Также Фещук ездил за границу – в его биографии есть периоды в Казахстане (Шахтер Караганда и Тараз), а также молдовской Дачии.

Серебряный призер молодежного Евро завершил профессиональную карьеру еще в 2019-м, но продолжает регулярно играть на более низком уровне. Сейчас 37-летний нападающий является одним из лидеров любительского Феникса, выступающего в чемпионате Львовской области. В последнем матче Фещук оформил дубль, а его команда лидирует в своей подгруппе.

Иван Кривошеенко (1 матч)

Львиную долю карьеры полузащитник отдал Мариуполю, за который сыграл более 200 матчей. В 2011-м перешел в Ворсклу, после которой успел поиграть и за Колос. Завершил карьеру в 2016 году, а затем попробовал свои силы в мини-футболе. В частности, Кривошеенко был капитаном мини-футбольной сборной Украины на чемпионате Европы ("сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где уступили Англии). А вот за национальную футбольную сборную Украины Иван так и не сыграл. Да и за молодежку провел всего 9 матчей – Евро-2006 стало вершиной его карьеры.

Ранее Кривошеенко 4 года тренировал детей в Левом Береге, а недавно вошел в тренерский штаб винницкой Нивы, выступающей во Второй лиге. Это его первый опыт тренерской работы во взрослом футболе.

Тренер: Алексей Михайличенко

Наставник финалистов Евро тренировал молодежку до 2008 года, после чего пошел на повышение, возглавив национальную команду. Под руководством Михайличенко сборная Украины была в шаге от выхода на ЧМ-2010, но проиграла Греции в плей-офф.

После этого легенда Динамо вернулся в киевский клуб на должность спортивного директора. Также Михайличенко работал в тренерском штабе Олега Блохина, а во время его болезни исполнял обязанности главного тренера.

После отставки Александра Хацкевича в 2019-м Михайличенко снова сменил кресло спортивного директора Динамо на тренерскую скамью, но доработал только до конца сезона. Летом 2020-го Алексей Александрович покинул киевский клуб и перешел на должность первого вице-президента УАФ, где работает и сейчас.

В заявке на молодежный чемпионат Европы-2006 были также Евгений Ширяев, Дмитрий Невмывака, Сергей Пилипчук и Александр Сытник, но эти футболисты не сыграли ни минуты.