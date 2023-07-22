Колишній воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов оголосив про завершення кар'єри. У благодійному матчі зі "шпорами" кіпер востаннє вийде на поле. Де дивитися поєдинок онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Трансляцію товариського матчу між Тоттенхемом і Шахтарем, який стане прощальним для Андрія Пятова, у прямому ефірі проведе телеканал XSport, повідомляє офіційний сайт транслятора.

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Гра відбудеться на Тоттенхем Стедіум у Лондоні 6 серпня (арена вміщує 62 тисячі глядачів). Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

Усі отримані від матчу кошти підуть у фонд Shakhtar Social, який займається гуманітарною діяльністю з перших днів війни. Тоттенхем також зробить фінансовий внесок та додаткові пожертвування від чистого прибутку з продажу квитків.

"Для мене велика честь зіграти свій прощальний матч у Лондоні, на такому стадіоні. Тим більше у матчі, метою якого є допомога Україні та українцям. Наскільки мені відомо, на стадіоні очікується 50 тисяч уболівальників. Впевнений, що глядачі отримають задоволення від гри", – цитує Пятова XSport.

Нагадаємо, 39-річний воротар, попри запрошення від інших клубів, вирішив зосередитись на тренерській роботі – він вже увійшов до штабу Патріка ван Леувена у Шахтарі.

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