Тоттенхэм – Манчестер Сити: Моуринью оригинально потроллил журналистов на пресс-конференции

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью в очередной раз зажег своим эпатажем предматчевую пресс-конференцию.

Жозе Моуринью настолько устал от однотипных вопросов журналистов, что решил сделать всю работу за них во время пресс-конференции.

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Португалец начал сам себе задавать вопросы и отвечал на них. Моуринью коротко ответил на вопрос о возможных трансферов зимой, а потом рассмеялся после своего вопрос: "Хотели бы вы форварда в команду?"

Отметим, что Тоттенхэм остался без центральных нападающих из-за серьезной травмы Кейна. Напомним, поединок Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 2 февраля, начало в 18:30.

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