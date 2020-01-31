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Тоттенхэм – Манчестер Сити: Моуринью оригинально потроллил журналистов на пресс-конференции

18:29 88 Читати українською
Тоттенхэм – Манчестер Сити: Моуринью оригинально потроллил журналистов на пресс-конференции
Жозе Моуринью / Sky Sports

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью в очередной раз зажег своим эпатажем предматчевую пресс-конференцию.

 

Жозе Моуринью настолько устал от однотипных вопросов журналистов, что решил сделать всю работу за них во время пресс-конференции.

Тоттенхэм официально объявил о трансфере Бергвейна – его сборная встретится с Украиной на Евро-2020

Португалец начал сам себе задавать вопросы и отвечал на них. Моуринью коротко ответил на вопрос о возможных трансферов зимой, а потом рассмеялся после своего вопрос: "Хотели бы вы форварда в команду?"

Отметим, что Тоттенхэм остался без центральных нападающих из-за серьезной травмы Кейна. Напомним, поединок Тоттенхэм – Манчестер Сити состоится 2 февраля, начало в 18:30.

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Трансферы Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Видеоновости Тоттенхэм - Манчестер Сити Тоттенхэм Тоттенхэм
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