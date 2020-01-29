Тоттенхэм официально объявил о трансфере Бергвейна – его сборная встретится с Украиной на Евро-2020

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Стевен Бергвейн подписал контракт с лондонским Тоттенхэмом.

"Шпоры" объявили о переходе 22-летнего форварда на своем официальном сайте.

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Контракт новичка рассчитан до лета 2025 года, сумма трансфера не сообщается. Ранее пресса писала, что Тоттенхэм заплатит за Бергвейна 30 млн евро. Бывшая звезда ПСВ будет выступать в Лондоне под номером 23, который ранее принадлежал Кристану Эриксену.

Бергвейн провел за "фермеров" 149 матчей, в которых отметился 31 голом. К слову, новичок Тоттенхэма является основным игроком в сборной Нидерландов, которая будет играть против Украины на групповом этапе Евро-2020.

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