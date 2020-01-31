Тоттенхем – Манчестер Сіті: Моурінью оригінально потролив журналістів на прес-конференції

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вже вкотре запалив своїм епатажем передматчеву прес-конференцію.

Жозе Моурінью настільки втомився від однотипних питань журналістів, що вирішив зробити усю роботу за них під час прес-конференції.

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Португалець почав сам собі ставити питання і відповідав на них. Моурінью коротко відповів на питання щодо можливих трансферів взимку, а потім розсміявся після свого запитання: "Чи хотіли б ви форварда в команду?"

Зазначимо, що Тоттенхем залишився без центральних нападників через серйозну травму Кейна. Нагадаємо, поєдинок Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 2 лютого, початок о 18:30.

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