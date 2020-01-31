toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗИМОВІ ЗБОРИ

Тоттенхем – Манчестер Сіті: Моурінью оригінально потролив журналістів на прес-конференції

18:26 205 Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Сіті: Моурінью оригінально потролив журналістів на прес-конференції
Жозе Моурінью / Sky Sports

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью вже вкотре запалив своїм епатажем передматчеву прес-конференцію.

 

Жозе Моурінью настільки втомився від однотипних питань журналістів, що вирішив зробити усю роботу за них під час прес-конференції.

Тоттенхем офіційно оголосив про трансфер Бергвейна – його збірна зустрінеться з Україною на Євро-2020

Португалець почав сам собі ставити питання і відповідав на них. Моурінью коротко відповів на питання щодо можливих трансферів взимку, а потім розсміявся після свого запитання: "Чи хотіли б ви форварда в команду?"

Зазначимо, що Тоттенхем залишився без центральних нападників через серйозну травму Кейна. Нагадаємо, поєдинок Тоттенхем – Манчестер Сіті відбудеться 2 лютого, початок о 18:30.

Нова битва у війні Моурінью і Гвардіоли, дербі Мадрида та дуель німецьких сенсацій: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
18:32
3913
Теги
Трансфери Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Відеоновини Тоттенхем - Манчестер Сіті Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
    Світ — 18:323913 Трансферне вікно, зима-2020: дедлайн – LIVE
2
год
:
36
хв
Герта
21:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук