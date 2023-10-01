Вся Англия обсуждает странное решение судейской бригады не засчитать гол Луиса Диаса в ворота Тоттенхэма на 34-й минуте. Дошло до того, что в АПЛ признали ошибку арбитра, указав, что гол Ливерпуля был забит по правилам. Причиной отмены взятия ворот стал человеческий фактор, а именно, недопонимание между главным судьей и арбитром VAR.

Ливерпуль забил чистый гол Тоттенхэму – АПЛ признала ошибку арбитра в скандальном матче

Даррен Ингленд, отвечавший за VAR, ошибочно решил, что главный арбитр Саймон Хупер засчитал взятие ворот. Именно поэтому он дал сигнал "проверка завершена", считая, что его коллеги признали гол чистым.

Главный рефери же решил, что фраза "проверка завершена" означает, что Диас был в офсайде, как он и зафиксировал сначала. Именно это недопонимание между членами судейской бригады привело к тому, что у Ливерпуля отобрали чистый гол, сообщает Telegraph.

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