Тоттенхэм нанес Ливерпулю первое поражение в АПЛ 2023/24. Автогол Матипа на последних секундах компенсированного времени принес "шпорам" победу со счетом 2:1.

Матч ознаменовался несколькими спорными судейскими решениями. Арбитр поединка Саймон Хупер удалил двух игроков Ливерпуля. Кертис Джонс получил красную после просмотра арбитром видеоповтора, а Диогу Жота получил две желтые карточки, первую из которых за то, что игрок Тоттенхэма споткнулся без контакта с португальцем.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча с двумя красными и отмененным мячом Диаса

Еще один момент – отмененный гол Луиса Диаса на 34-й минуте. Колумбиец после паса Салаха вывел Ливерпуль вперед, однако арбитры VAR нарисовали офсайд. Нарисовали в буквальном смысле – PGMOL (орган, отвечающий за судейство в АПЛ) признал, что гол был отменен ошибочно.

"PGMOL признает серьезную человеческую ошибку во время первого тайма матча Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль. Гол Луиса Диаса был отменен судейской бригадой из-за офсайда. Это была явная и очевидная фактическая ошибка. Если бы вмешался VAR, то гол бы засчитал, но он не вмешался.

PGMOL проведет полную проверку обстоятельств, которые привели к ошибке. Мы свяжемся с Ливерпулем и признаем ошибку", – говорится в заявлении.

Благодаря скандальной победе Тоттенхэм поднялся на второе место АПЛ. Ливерпуль опустился на 4 строчку.

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