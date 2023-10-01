Уся Англія обговорює дивне рішення суддівської бригади не зарахувати гол Луїса Діаса у ворота Тоттенхема на 34-й хвилині. Дійшло до того, що в АПЛ визнали помилку арбітра, вказавши, що гол Ліверпуля був забитий за правилами. Причиною скасування взяття воріт став людський фактор, а саме непорозуміння між головним суддею та арбітром VAR.

Ліверпуль забив чистий гол Тоттенхему – АПЛ визнала помилку арбітра у скандальному матчі

Даррен Інгленд, який відповідав за VAR, помилково вирішив, що головний арбітр Саймон Хупер зарахував взяття воріт. Саме тому він дав сигнал "перевірка завершена", бо вважав, що його колеги визнали гол чистим.

Головний рефері ж натомість вирішив, що фраза "перевірка завершена" означає, що Діас був в офсайді, як він і зафіксував спочатку. Саме це непорозуміння між членами суддівської бригади призвело до того, що у Ліверпуля відібрали чистий гол, повідомляє Telegraph.

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