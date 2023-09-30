В рамках субботней программы 7-го тура АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 7-й тур

Эвертон – Лутон – 1:2

Голы: Калверт-Льюин, 45 – Локьер, 24, Моррис, 32

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Диаш, 13 (автогол), Хван, 66 – Альварес, 55

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 0:1

Гол: Андерсен, 25

Ньюкасл – Бернли – 2:0

Голы: Альмирон, 14 Исак, 76 (пен)

Вест Хэм – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Голы: Боуэн, 24, Соучек, 37

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Миколенко вышел в старте на домашний матч против Лутона. Первый тайм оказался довольно равным, а Виталий отметился несколькими неплохими скидками на линии штрафной, запуская атаки с острыми ударами. После одного из его навесов Калверт-Льюин пробивал головой метров с шести (в руки голкиперу), однако все эти плюсы были омрачены пропущенными голами.

Отчасти они на совести украинца. На 24-й минуте Миколенко не смог накрыть Морриса, дав ему пробить в перекладину (Локьер сыграл на добивании), а на 32-й наш земляк банально не успел за Моррисом при подаче со стандарта. Правда, в первом случае накрыть Карлтона не смогли даже три защитника Эвертона...

...а во втором Миколенко оказался один против двух соперников. Да и в целом схема обороны "ирисок" выглядела странно – против шести футболистов Лутона играли восемь мерсисайдцев, но у гостей все равно нашелся человек без опеки. Привет Шону Дайчу и его штабу.

Второй тайм оказался не таким интересным, как первый. Игра прошла в борьбе, стандарты почти исчезли, да и моментов практически не возникало. Не блистал и Миколенко, хотя провалов у Виталия тоже не было. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Лутона – дебютную в истории АПЛ!

Несмотря на поражение и пропущенные мячи, Sofascore поставил украинцу самую высокую оценку среди игроков Эвертона (и одну из самых высоких в матче вообще). В активе Виталия – 7 победных единоборств в 7 эпизодах, 6 отборов в 6 попытках, 3 удачных выноса, 4 успешных передачи с продвижением (из 7 попыток), 113 касаний мяча и 80% точности пасов. Три из них пошли под удар.

Из минусов – слабая работа в воздухе (1 победа в 3 эпизодах) и низкое качество навесов (1 точный из 5-ти).

В параллельном матче Манчестер Сити потерпел сенсационное поражение от Вулверхэмптона. Первый гол "горожане" пропустили уже на 13-й минуте в результате фантастического слалома Нету – португалец прошел метров 60 по флангу, обыграв Фодена и Аке и ворвавшись в штрафную. Дальнейший удар срикошетил от Диаша в ворота. 1:0! Это был единственный выстрел "вулвз" до перерыва.

Сити же провели 11 ударов, однако попасть в створ в первом тайме удалось только раз. Отыграться гости смогли аж на 55-й минуте усилиями Альвареса, которому удалось пробить со стандарта в левую девятку – впрочем, уже на 66-й Хван восстановил преимущество хозяев. 2:1!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу, хотя по ударам "горожане" выиграли со счетом 23:3. Манчестер Сити потерпел первое поражение в сезоне АПЛ, оборвав 6-матчевую победную серию.

Другой манкунианский клуб также проиграл. Манчестер Юнайтед в родных стенах принимал Кристал Пэлас, с которым встречался несколько дней назад в рамках Кубка лиги – там "дьяволы" торжествовали (3:0), однако в АПЛ подопечные Эрика тен Хага потерпели минимальное поражение. Единственный гол на 25-й минуте провел Андерсен, который после рикошета при стандарте поймал мяч на ногу и закрутил его в дальнюю девятку.

Как следствие, МЮ опустился на 10-ю позицию в турнирной таблице. По итогам тура команда может упасть еще ниже.

В параллельных поединках Ньюкасл и Вест Хэм праздновали идентичные домашние победы – 2:0. "Сороки" справились с Бернли, а "молотобойцы" сделали Шеффилд. "Бордовые" и "блейдс" остаются единственными командами АПЛ, которым до сих пор не удалось выиграть хотя бы один матч в сезоне.

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