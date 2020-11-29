Ингулец и Олимпик встречались в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Счет был открыт уже на 17-й минуте, вратарь Олимпика Бетим Альими в простой ситуации подарил мяч сопернику, который перевел круглого в пустые ворота.

Колос – Десна – 1:1 – видео голов и обзор матча

Черная полоса для Альими продолжилась во втором тайме. После удара со штрафного голкипер донецкого клуба умудрился пропустить мяч между ног. В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота Ингульца, что позволило гостям отквитать один мяч.

Первая победа в сезоне подняла Ингулец на 10-ю строчку, Олимпик – 9-й.

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