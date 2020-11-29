Тотальное фиаско голкипера Олимпика в видеообзоре поединка против Ингульца – 1:2
22:39 - Читати українською
Ингулец и Олимпик встречались в рамках 11-го тура чемпионата Украины. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
17’ Ника Ситчинава
Захедитабар Шахаб 90+6’
17’ Ника Ситчинава
90+6’ Захедитабар Шахаб
Счет был открыт уже на 17-й минуте, вратарь Олимпика Бетим Альими в простой ситуации подарил мяч сопернику, который перевел круглого в пустые ворота.
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Черная полоса для Альими продолжилась во втором тайме. После удара со штрафного голкипер донецкого клуба умудрился пропустить мяч между ног. В конце матча арбитр назначил пенальти в ворота Ингульца, что позволило гостям отквитать один мяч.
Первая победа в сезоне подняла Ингулец на 10-ю строчку, Олимпик – 9-й.
Ингулец одержал первую победу в УПЛ, переиграв Олимпик благодаря двум ляпам голкипера
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