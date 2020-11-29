Программу тура закрывал поединок между Ингульцом и Олимпиком в Кропивницком. Дебютанты УПЛ до сих пор не добыли в элите ни одной победы, а дончане подходили к встрече на фоне потерь из-за коронавируса – в частности, были проблемы с голкиперами, а в запасе сидели только четыре игрока.

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Уже на 2-й минуте гости могли открыть счёт в результате подачи с углового, но в суматохе Ситчинаве удалось не пропустить мяч в сетку ворот петровцев. Еще через пять минут в игру вступил Крынский, который вытащил сильный дальний удар Политыло под ближнюю штангу. После этого Ингулец перехватил инициативу и всё чаще стал тревожить оборону соперника. Защитники донеччан держались, а вот голкипер Бетим подвёл: на 17-й минуте он завозился с мячом перед собственными воротами, подарив его Ситчинаве – Ника, несмотря на удар в солнечное сплетение, сумел закатить мяч в сетку. 1:0!

Олимпик мог отквитать этот гол на 25-й минуте, когда Шахаб обыграл Крынского и пробил с острого угла, но голкипера подстраховал Павлов. На этом опасные моменты в первом тайме подошли к концу. Петровці спокойно перевели игру в средний темп с большим количеством борьбы, а у дончан ничего не получалось.

Второй тайм начался в том же ключе. Ничто не предвещало беды для гостей, однако на 54-й минуте она пришла – Бартулович исполнил подачу со штрафного, а Бетим пропустил её под собой. 2:0! Шокированный Олимпик до 70-й минуты вообще ничем не отвечал, а Ингулец продолжал играть по счёту. Горячее стало на 72-й, Шахаб пробил из пределов штрафной, а Крынский неуклюже пропустил мяч к линии собственных ворот. К счастью для хозяев, Владимир успел накрыть сферу.

В эндшпиле встречи команды начали размен моментами. Так, на 82-й минуте Ситчинава едва не оформил разгром, выстрелив метров с 13-ти мимо ближнюю девятку – Олимпик ответил ударом Каргбо в перекладину после отражённого выстрела Шахаба. После этого гости провели ещё несколько моментов, а в компенсированное время они ещё и заработали пенальти за игру Павлова рукой – Шахаб с "точки" сократил отставание, но на спасение времени уже не было. Ингулец празднует первую победу в сезоне!

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