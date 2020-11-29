Інгулець та Олімпік зустрічались в рамках 11-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Рахунок був відкритий вже на 17-й хвилині, воротар Олімпіка Бетім Альїмі у простій ситуації подарував м'яч супернику, який перевів круглого у пусті ворота.

Колос – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Чорна смуга для Альїмі продовжилась у другому таймі. Після удару зі штрафного голкіпер донецького клубу примудрився пропустити м'яч поміж ніг. Наприкінці матчу арбітр призначив пенальті у ворота Інгульця, що дозволило гостям відквитати один м'яч.

Перша перемога у сезоні підняла Інгулець на 10-ту сходинку, Олімпік – 9-й.

Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік завдяки двом ляпам голкіпера