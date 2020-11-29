Колос принимал Десну в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

В первой половине матча команды обменялись голами, стоит отметить, что оба мяча были забиты с пенальти.

Минай – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

После перерыва Ефим Конопля сумел вывести Десну вперед, но после просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот, из-за игры рукой у другого игрока черниговской команды. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию, ведь нарушение правил было задолго до гола.

Финальный свисток зафиксировал ничью, которая оставила Десну и Колосс на 4-й и 5-й строчке соответственно.

Колос и Десна не определили победителя в матче с двумя пенальти