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Торрес офіційно завершив кар'єру – Іньєста, Вілья і Ко влаштували пекельне прощання старому товаришу

15:47 87 Читать на русском
Торрес офіційно завершив кар'єру – Іньєста, Вілья і Ко влаштували пекельне прощання старому товаришу
Фернандо Торрес / Getty Images

Форвард Саган Тосу Фернандо Торрес відіграв свій останній матч у професіональній кар'єрі. Прощання видалось явно не таким, яким гравець собі його уявляв.

Японія. J-Ліга, 24 тур

Саган Тосу – Віссел Кобе – 1:6

Голи: Вермален, 79 (автогол) – Ямаучі, 11, 86, Іньєста, 20 (пен.), Танака, 22, Фурунаші, 54, 73

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Саган Тосу у рамках 24 туру чемпіонату Японії вдома приймав Віссел Кобе. Цей поєдинок став прощальним для дворазового чемпіона Європи та одноразового чемпіона світу Фернандо Торреса. Символічно, що у своїй останній грі "Ель Ніньйо" зустрівся зі старими друзями – Андресом Іньєстою та Давідом Вільєю.

Але прощання видалось не таким, яким хотів би його бачити екс-форвард Атлетіко, Ліверпуля та Челсі. Вже після 1 тайму господарі горіли 0:3, а по перерві їм вколотили ще 3 м'ячі. Саган Тосу відповів лише одним голом, вірніше, захисник Віссела Томас Вермален вразив власні.

Протягом своєї кар'єри Торрес став переможцем Ліги чемпіонів, двічі вигравав Лігу Європи, а також одного разу здобув Кубок Англії.

"Чудовий опонент, якого ми завжди пам'ятатимемо", – як футбольний світ реагує на рішення Торреса завершити кар'єру

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