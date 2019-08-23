"Ты еще не ушел, а я уже скучаю": Иньеста написал очень трогательное письмо Торресу

Полузащитник Виссел Кобе Андрес Иньеста написал прощальное письмо форварду Саган Тосу Фернандо Торресу, который завершает карьеру.

"Как странно. Странно, но в хорошем смысле. Готовимся провести последний матч в карьере на другом конце света. Капризная жизнь привела нас в Японию, чтобы мы сказали: "Прощай".

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Мы пришли в футбол 20 лет назад, когда еще были детьми. Ты же навсегда останешься El Niño (Ребенок – прим.). И мы никогда не расстанемся.

Мы встретились, когда наши мечты были утопией. Я никогда не забуду твой жест, который ты посвятил мне на Евро-2001 (U-16). Я смотрел турнир по телевизору, пропустив его из-за травмы.

Помнишь, Фернандо, мы написали на футболках в Тринидад и Тобаго обещание, казавшееся неисполнимым? Но мы сделали это. Вена, Йоханнесбург...

Мы были разделены, но всегда оставались вместе. Всегда были выше клубов и футболок. Ты жил в Мадриде, я в Барселоне, но мы никогда не были врагами. Просто друзья в разных футболках.

Фернандо, ты возвысил наш спорт. Я сейчас не о твоих голах, счет которым я потерял, и не о трофеях, которые ты завоевал в своей замечательной карьере. Я говорю о твоем поведении, о твоем уважении к футболу, к партнерам, к сопернику и, конечно же, к мячу.

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Это был невероятный путь. Мы побывали во всех уголках Земли. И посмотри, где мы теперь. В Тосу, ты и я, вместе сыграем в футбол. Еще раз. Это твой последний матч.

И кто бы мог подумать – ты сыграешь против меня и Давида Вильи! И потом ты вернешься домой. Там тебя ждут родные. Сегодня футбол станет немного грустнее, чем вчера.

Получай удовольствие от всего, что ждет тебя в дальнейшем, и будь счастлив. Как же странно, Фернадо. Ты еще не ушел, а я уже скучаю", – написал Иньеста, передает его слова El Mundo.

Торрес и Иньеста были частью сборной Испании на триумфальных Евро-2008, Евро-2012 и ЧМ-2010.