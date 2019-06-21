"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеру

Фернандо Торрес решил завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на решение экс-нападающего сборной Испании, которое он озвучил сегодня, 21 июня.

Он ни разу не выигрывал любой национальный чемпионат, но его карьеру можно назвать величественной. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, триумфатор Лиги чемпионов и Лиги Европы – все это о Фернандо Торресе, который сегодня объявил о завершении выступлений. 35-летний "Эль-Ниньо" сезон 2018/19 провел в Японии за тамошний Саган Тосу. Как оказалось, этот сезон стал последним в его карьере.

На протяжении своей карьеры Торрес защищал цвета Атлетико, Ливерпуля, Челси и Милана. К слову, именно Фернандо стал автором одного из голов в ворота сборной Украины в дебютном матче "сине-желтых" на чемпионате мира – в 2006 году форвард поставил эффектную точку в поединке, поразив ворота Александра Шовковского.

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Футбольный мир отдает дань испанскому форварду, который является рекордсменом чемпионатов Европы – пока он единственный, кто забивал в двух финалах подряд (в 2008 и 2012 годах).

Родной клуб Торреса Атлетико Мадрид: "Ты начал с нами как ребенок и стал легендой. Спасибо, что нес флаг Атлети по всему миру". К слову, первый трофей с "матрасниками" форвард выиграл лишь год назад – в финале Лиги Европы 2017/18 Атлетико обыграл Марсель.

Empezaste con nosotros siendo un niño y eres una leyenda. Agradecidos porque hayas llevado la bandera del Atleti por todo el mundo

https://t.co/dMuyvVmUx7#TorresLeyenda pic.twitter.com/M9XQxtYpFd — Atlético de Madrid (@Atleti) 21 червня 2019 р.

Ливерпуль, главной ударной силой которого в свое время был Торрес, опубликовал видео с десяткой лучших голов нападающего.

"Наши аплодисменты тебе за феерическую карьеру. Было за честь иметь в составе такого игрока. Успехов, Фернандо Торрес", - говорится в заявлении Милана.

to an extraordinary career

It was a pleasure to have such a great man and player with us

Good luck, @Torres!



Una carriera straordinaria e vincente

È stato un piacere avere in rossonero un grande uomo e calciatore come te

¡Buena suerte Niño #Torres! pic.twitter.com/TdG9wmtvks — AC Milan (@acmilan) 21 червня 2019 р.

Челси, в составе которого Торрес выиграл Лигу чемпионов, опубликовал видео гола испанца в ворота Барселоны. Именно то взятие ворот похоронило шансы "блаугранас" на выход в финал.

"Герой, кумир и легенда. Спасибо за все. Возвращайся домой", – написал экс-одноклубник Торреса в Атлетико Сауль.

"Спасибо за то хорошее время, которое мы провели вместе. Преисполненный гордости за то, что ты дал футболу. Успехов на новом этапе, Эль-Ниньо", – это слова Икера Касильяса.

GRACIAS @Torres por todos los buenos momentos que hemos pasado juntos.

Siéntete muy orgulloso de todo lo que le has dado al fútbol. Sólo tienes que ver todo el cariño que recibes por donde vas. Suerte en tu nueva etapa Niño! pic.twitter.com/qskduDuxTo — Iker Casillas (@IkerCasillas) 21 червня 2019 р.

"Ты незабываем. Ты история. Ты легенда. Будем скучать по твоим голам", – говорится в Twitter Ла Лиги.

Eres inolvidable.

️ Eres historia.

Eres LEYENDA.@Torres pone el punto y final a su carrera como futbolista. Echaremos de menos tus goles, 'Niño'. pic.twitter.com/AuwtkJJOSK — LaLiga (@LaLiga) 21 червня 2019 р.

"У тебя есть выбор историй, которые ты можешь рассказать", – ФИФА опубликовала фото Торреса с Кубком мира.

"Пример профессионала и личности", – отреагировал на завершение карьеры Торреса Хавьер Маскерано.

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Бывший одноклубник "Эль-Ниньо" в Ливерпуле Луис Гарсия: "Мы провели замечательные моменты вместе. Приятно видеть, что ты стал легендой футбола. Всего наилучшего, Фернандо".

Hemos pasado grandes momentos en el campo !! Ha sido un place verte convertirte en una leyenda del fútbol. Te deseo lo mejor para lo que venga Fer.#MoreThanaGame #Legend #FernandoTorres pic.twitter.com/ACeM3KV4td — Luis Garcia (@luchogarcia14) 21 червня 2019 р.

Даже соперники отдают должное Торресу. "Замечательный оппонент, которого мы всегда будем помнить", – заявление Немецкого футбольного союза. Заметим, именно гол Фернандо принес победу Испании над Германией в финале Евро-2008.

¡Un gran rival que siempre de recordaremos! ¡Lo mejor en lo que venga después del fútbol, @Torres! #DieMannschaft pic.twitter.com/GSfaPDka4T — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) 21 червня 2019 р.

"Друг, ты был, есть и будешь легендой. Успехов тебе", – написал Альваро Негредо.

Борха Иглесиас выложил общее фото с Торресом – на тот момент первый был еще подростком.

Para muchos has sido un referente desde que somos pequeños y lo sigues siendo. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nuestro fútbol y en especial por tu trato y cariño hacia mi. @Torres Gracias niño! pic.twitter.com/o2JkP7soJp — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) 21 червня 2019 р.

"Вена, Йоханнесбург, Киев. Твое имя на вкус, как слава и титулы. Спасибо", – Федерация футбола Испании не забыла об экс-форварде сборной. Именно в указанных городах "Фурия Роха" играла в победных финалах чемпионатов Европы и мира.