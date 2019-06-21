"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеру

Фернандо Торрес решил завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет. "Футбол 24" собрал реакцию соцсетей на решение экс-нападающего сборной Испании, которое он озвучил сегодня, 21 июня.
Он ни разу не выигрывал любой национальный чемпионат, но его карьеру можно назвать величественной. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы, триумфатор Лиги чемпионов и Лиги Европы – все это о Фернандо Торресе, который сегодня объявил о завершении выступлений. 35-летний "Эль-Ниньо" сезон 2018/19 провел в Японии за тамошний Саган Тосу. Как оказалось, этот сезон стал последним в его карьере.
На протяжении своей карьеры Торрес защищал цвета Атлетико, Ливерпуля, Челси и Милана. К слову, именно Фернандо стал автором одного из голов в ворота сборной Украины в дебютном матче "сине-желтых" на чемпионате мира – в 2006 году форвард поставил эффектную точку в поединке, поразив ворота Александра Шовковского.
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Футбольный мир отдает дань испанскому форварду, который является рекордсменом чемпионатов Европы – пока он единственный, кто забивал в двух финалах подряд (в 2008 и 2012 годах).
Родной клуб Торреса Атлетико Мадрид: "Ты начал с нами как ребенок и стал легендой. Спасибо, что нес флаг Атлети по всему миру". К слову, первый трофей с "матрасниками" форвард выиграл лишь год назад – в финале Лиги Европы 2017/18 Атлетико обыграл Марсель.
Ливерпуль, главной ударной силой которого в свое время был Торрес, опубликовал видео с десяткой лучших голов нападающего.
"Наши аплодисменты тебе за феерическую карьеру. Было за честь иметь в составе такого игрока. Успехов, Фернандо Торрес", - говорится в заявлении Милана.
Челси, в составе которого Торрес выиграл Лигу чемпионов, опубликовал видео гола испанца в ворота Барселоны. Именно то взятие ворот похоронило шансы "блаугранас" на выход в финал.
"Герой, кумир и легенда. Спасибо за все. Возвращайся домой", – написал экс-одноклубник Торреса в Атлетико Сауль.
"Спасибо за то хорошее время, которое мы провели вместе. Преисполненный гордости за то, что ты дал футболу. Успехов на новом этапе, Эль-Ниньо", – это слова Икера Касильяса.
"Ты незабываем. Ты история. Ты легенда. Будем скучать по твоим голам", – говорится в Twitter Ла Лиги.
"У тебя есть выбор историй, которые ты можешь рассказать", – ФИФА опубликовала фото Торреса с Кубком мира.
"Пример профессионала и личности", – отреагировал на завершение карьеры Торреса Хавьер Маскерано.
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Бывший одноклубник "Эль-Ниньо" в Ливерпуле Луис Гарсия: "Мы провели замечательные моменты вместе. Приятно видеть, что ты стал легендой футбола. Всего наилучшего, Фернандо".
Даже соперники отдают должное Торресу. "Замечательный оппонент, которого мы всегда будем помнить", – заявление Немецкого футбольного союза. Заметим, именно гол Фернандо принес победу Испании над Германией в финале Евро-2008.
"Друг, ты был, есть и будешь легендой. Успехов тебе", – написал Альваро Негредо.
Борха Иглесиас выложил общее фото с Торресом – на тот момент первый был еще подростком.
"Вена, Йоханнесбург, Киев. Твое имя на вкус, как слава и титулы. Спасибо", – Федерация футбола Испании не забыла об экс-форварде сборной. Именно в указанных городах "Фурия Роха" играла в победных финалах чемпионатов Европы и мира.