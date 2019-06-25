Торрес оценил перспективы Азара в Реале

Легендарный форвард сборной Испании Фернандо Торрес поделился мыслями о будущем Эдена Азара в Реале.

"У Мадрида есть бренд, каждый игрок в мире хочет играть там, где вы можете сделать историю.

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Азар – удивительный футболист, которому нужен импульс от такого клуба, как Реал, чтобы достичь самого высокого уровня. Еще предстоит выяснить, может ли он заставить себя развиваться. Его способности и условия идеальны.

Иногда казалось, что он изо всех сил пытается быть лучшим. Когда я видел, как он тренируется, было ясно, что он может быть на уровне лучших. Теперь у него есть сцена для этого", – цитирует Торреса AS.

Напомним, Азар подписал контракт с Реалом на 5 лет. Челси получил за бельгийца около 100 млн евро.

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