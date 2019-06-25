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Торрес оцінив перспективи Азара в Реалі

17:14 328 Читать на русском
Торрес оцінив перспективи Азара в Реалі
Еден Азар та Фернандо Торрес разом захищали кольори Челсі / Фото Bleacher Report

Легендарний форвард збірної Іспанії Фернандо Торрес поділився думками щодо майбутнього Едена Азара в Реалі.

"У Мадрида є бренд, кожен гравець в світі хоче грати там, де ви можете зробити історію.

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Азар – дивовижний футболіст, якому потрібен імпульс від такого клубу, як Реал, щоб досягти найвищого рівня. Ще належить з'ясувати, чи здатен він змусити себе розвиватись. Його здібності та умови ідеальні.

Іноді здавалося, що він з усіх сил намагається бути найкращим. Коли я бачив, як він тренується, було ясно, що він може бути на рівні найкращих. Тепер у нього є сцена для цього", – цитує Торреса AS.

Нагадаємо, Азар підписав контракт з Реалом на 5 років. Челсі отримав за бельгійця близько 100 млн євро.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Фернандо Торрес Фернандо Торрес Еден Азар Еден Азар
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