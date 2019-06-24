Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

Еден Азар за 7 років став незамінним лідером Челсі, людиною, яка могла тягнути команду на своїх плечах. Та цього літа бельгієць вирішив здійснити свою мрію і перебратись у мадридський Реал. "Футбол 24" пригадує лондонський етап кар'єри зіркового вінгера.

"Я приєднуюсь до чемпіонів Європи", – написав молода зірка Лілля Еден Азар у червні 2012 року. Цим повідомленням він підтвердив свій трансфер у лондонський Челсі, який якраз тоді у драматичному стилі виграв Лігу чемпіонів.

Британські експерти встигли закидати "синіх" шквалом критики за підписання гравця низького зросту з фізичними даними, які не підходять АПЛ. Манчестер Юнайтед саме через це відмовився від запрошення Едена до своїх лав, про що, напевно, пізніше пожалкував.

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До зірок крізь чужий конфлікт

Еден Азар став частиною грандіозної перебудови Челсі після епохи "банди Моурінью". "Сині" заплатили Ліллю 40 млн фунтів з перспективою зробити його потенційно головною зіркою команди. Бельгієць швидко адаптувався в англійських реаліях і став незамінним гравцем основи. 13 голів і 24 асисти у сезоні 2012/13 говорять самі за себе. Але навіть це не зробило його найголовнішою зіркою.

Ця кампанія стала зірковим часом Хуана Мати. Іспанець разом із легендарним Френком Лемпардом став ключовою фігурою у побудові атакувальної гри лондонців. Без зайвих слів: 54 результативні дії за сезон – попереду лише Мессі і Роналду.

Азар у свій дебютний сезон на Стемфорд Брідж здобув "бронзу" АПЛ та виграв Лігу Європи. Він був одним з, але не ключовим гравцем. Проте, не було б щастя, так чуже нещастя допомогло.

Перебування Мати у статусі найкращого гравця Челсі тривало недовго. Влітку 2013 року в команду повернувся Жозе Моурінью, який миттєво посадив іспанця на лаву для запасних. Гравець та тренер не змогли знайти спільну мову, і посеред сезону Мата оформив перехід у Манчестер Юнайтед.

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Тим часом, Сеу Жозе довірив роль першої скрипки саме бельгійському вінгеру, якого він ласкаво називав "Едді". Тепер уся гра будувалась саме через Азара. Власне кажучи, португалець під час прес-конференцій неодноразово підкреслював важливість бельгійця у своїй тактиці. Еден активніше починав брати ініціативу на себе, зміщуватись із флангу в центр та наполегливо йти в обіграш. Відтоді вінгер став головною зіркою команди.

У 2014 році Челсі підписав на допомогу бельгійцю Сеска Фабрегаса, Дієго Косту та Вілліана. Атакувальний квартет з Азаром на чолі став нічним жахіттям для оборони суперників, а Челсі впевнено став чемпіоном Англії. Саме тоді всерйоз заговорили про перспективи Едена виграти "Золотий м’яч". І хто ж знав, яке жахіття трапиться з гравцем та командою далі.

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Сезон 2015/16 хочуть забути усі гравці, керівники та вболівальники Челсі. "Сині" здобули найгірший результат в епоху Романа Абрамовича і найгірший у ХХІ столітті. Конфлікт Моурінью з Карнейру та його постійні повторювання на прес-конференціях, що для Челсі немає тренера кращого, ніж він, до добра не призвели.

Португальця звільнили у грудні 2015 року після поразки від майбутнього чемпіона – Лестера, а Челсі перебував неподалік від зони вильоту. На рахунку Азара – 0 голів. У мережі активно тролили фанів "синіх" щодо результативності бельгійця.

Окрім цього, Моурінью після своєї відставки розповів, що у команді були гравці, які бажали його відставки. Португалець не назвав імен, але пізніше ім’я Едена фігурувало серед бунтівників за версією британської преси. Гравець і без цього мав гігантський психологічний тиск, а цей чинник лише підлив масла у вогонь. Хоча на початку хвалив фахівця і заявляв про задоволення працювати разом з ним.

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Азар, як і увесь Челсі, перебував у пошуках самого себе і сам не розумів, що відбувається із ним та командою. Виконувач обов’язків головного тренера Гус Хіддінк не зміг суттєво покращити результати. Бельгієць забив 6 голів і віддав 8 асистів в усіх турнірах, а Челсі посів ганебну 10 сходинку. Час нових змін.

Після такого жаху ледь не кожен запитував себе, чи повернеться Азар на топ-рівень і зможе претендувати на "Золотий м’яч", або ж повторить долю Фернандо Торреса.

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Одним із переломних моментів став поєдинок 1/8 фіналу Євро-2016 проти Угорщини, коли Еден у ролі капітана збірної Бельгії спочатку віддав гольовий пас на Міши Батшуаї, а потім забив свій фірмовий гол після зміщення з флангу. Він нарешті нагадав про себе справжнього.

Операція 3-4-3 та реінкарнація монстра

Антоніо Конте після призначення на посаду головного тренера Челсі провів ряд тактичних експериментів, поки не був розгромлений Арсеналом. Але та гра стала переломною у подальших чемпіонських перегонах. Італієць обрав формацію 3-4-3, Н’Голо Канте продовжив виконувати функцію непробивної стіни, а в атаці команду за собою повів... Еден Азар.

Головними ідеями Конте були жорстка дисципліна між лініями та швидкий перехід з оборони в атаку. Найбільш показовими стали матчі проти Манчестер Сіті. Лондонці дали зрозуміти Хосепу Гвардіолі, що в АПЛ зовсім інший футбол, ніж у Ла Лізі або Бундеслізі, перекривши атакувальних гравців "містян" та ловлячи їх на контратаках.

Бельгієць знову почав демонструвати фантастичну гру та довів, що у нього є характер та сили повернутись. 17 голів в АПЛ зробили його одним з найкращих бомбардирів чемпіонату. Захисники суперника знову дуже боялись його фірмових зміщень у центр.

Головними ідеями Конте були жорстка дисципліна між лініями та швидкий перехід з оборони в атаку. Найбільш показовими стали матчі проти Манчестер Сіті. Лондонці дали зрозуміти Хосепу Гвардіолі, що в АПЛ зовсім інший футбол, ніж у Ла Лізі або Бундеслізі, перекривши атакувальних гравців "містян" та зловивши на контратаках.

Челсі – чемпіон Англії, Конте з усіма обіймається та святкує, і хто знав, що дуже скоро тренер напише зловісне СМС Дієго Кості, яке налаштує інших гравців проти італійця. А у ЗМІ заговорили про можливий перехід Едена Азара у Реал.

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Футболісти Челсі разом із Азаром не зрозуміли вчинку свого наставника щодо Дієго Кости, через що почались сумніви у доцільності працювати з італійцем. Між тренером та гравцями не було тієї комунікації, як під час чемпіонського сезону, футболісти жалілись на диктаторські методи роботи фахівця, а чутки про звільнення почались вже посеред кампанії. Щось явно не так.

Конте вже не грав у 3-4-3, розуміючи, що суперник вивчив манеру гри Челсі. Італієць посварився із керівництвом через невиконання трансферних побажань, а футболісти лише цим скористались і допомогли Антоніо наблизити своє звільнення. "Сині" посіли 5 сходинку і пролетіли повз Лігу чемпіонів, але здобули Кубок Англії. Та це не врятувало Конте.

Влітку 2017 року тренера звільнили, на його місце прогнозовано прийшов Мауріціо Саррі, а Еден Азар та Вілліан зізнались, що покинули б клуб, якби Конте залишився керманичем. Ніхто нічого не приховував. Можливо, найбрудніший вчинок Азара за період на Стемфорд Брідж.

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Після чемпіонату світу-2018 Челсі повісив височенний цінник на Азара і відлякав Реал. Як з’ясувалось пізніше, ненадовго. Восени бельгієць зізнався у мрії вдягнути білу футболку "королівського клубу", і всім все стало зрозуміло. Але, до честі Едена, він чесно відпрацював залишок сезону і не бив байдики на полі, як Санчес в останніх матчах за Арсенал.

Азар серйозно допомагав "синім" у надважкій боротьбі за потрапляння в зону Ліги чемпіонів, а у Лізі Європи у багатьох матчах отримував відпочинок, почавши виходити регулярно лише на фінальних стадіях турніру. Бельгієць попри конфлікти з Мауріціо Саррі максимально викладався на полі та по-справжньому робив різницю для Челсі навіть у складній системі гри нового тренера. 38 результативних дій – найкращий показник за увесь період у Лондоні.

Азар на прощання допоміг команді здобути бронзу АПЛ і забив переможні голи у ворота Арсенала в фіналі Ліги Європи. Таким чином, бельгієць у свій останній рік на Стемфорд Брідж повторив свої досягнення у дебютному сезоні. Навіть показник системи гол+пас був схожим, як у сезоні 2012/13.

Еден Азар мав свої тріумфи та невдачі за 7 років у Челсі, але він показав себе, як лідер, який вміє вийти переможцем з найважчих ситуацій та повести за собою колектив. Його вклад в успіхи "синіх" зробив його одним із легенд клубу поряд із Френком Лемпардом, Джоном Террі, Петром Чехом, Дідьє Дрогба, Деннісом Уайзом та іншими. Бельгієць вирішив прийняти для себе новий виклик і пограти за команду своєї мрії, яка сама проходить зону турбулентності і будує "галактікос 3.0". Едену прагнуть відвести роль головної зірки в новій команді, і сезон покаже, наскільки він готовий до виступів за мадридський Реал.