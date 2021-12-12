Чемпионат Италии 2021/22, 17-й тур

Торино – Болонья – 2:1

Голы: Санабрия, 24, Сумаоро, 69 (автогол) – Орсолини, 79 (пен)

Наполи – Эмполи – начало в 19:00

Сассуоло – Лацио – начало в 19:00

Интер – Кальяри – начало в 21:45

Программу дня открывал поединок в Турине, где местный Торино принимал Болонью. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма усилиями Санабрии, которому удалось расстрелять нижний левый угол после классной передачи от Лукича. В середине второго тайма преимущество "быков" удвоили сами гости: Побега слабенько пробивал метров с 10 после паса с левого фланга, а мяч рикошетом от Сумаоро пошел в противоход голкиперу – Скорупски сумел зацепить сферу ногой, но от нее тот закатился в ворота. 2:0!

Орсолини отыграл один гол с пенальти на 79-й минуте, однако спастись от поражения Болонья не смогла. Торино же в компенсированное время мог и третий гол провести, однако мощный удар Дзадзы парировал Скорупски. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу туринцев.

Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от поражения Удинезе, Венеция расписала сенсационную ничью с Ювентусом