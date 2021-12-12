Руслан Малиновский пропускал игру из-за перебора желтых карточек. Матч, как и онлайн-трансляция Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Бергамаски закрепились в топ-4, но вылетели из нынешней Лиги чемпионов, "желто-синие" – в середине турнирной таблицы. Гости вначале выглядели несколько безжизненными, и гол сына Диего Симеоне никого не удивил. Аргентинский форвард открылся под передачу с правого фланга и прошил Муссо в ближнем углу. Миранчук пяткой сбрасывал под удар Пашаличу. Штанга выручила хозяев. Верона подарила ответный гол. Полный хаос обороны в 10 метрах от ворот, этим воспользовался упомянутый россиянин, которого будто поместили в знакомую среду РПЛ с детскими ошибками и странными решениями соперников. После первого тайма хозяева почти вдвое перестреляли бергамасков. Однако качество моментов было получше у Аталанты. В целом, закономерная ничья 1:1.

Аталанта драматично вылетела из ЛЧ, проиграв Вильярреалу: Малиновский забил роскошный гол и получил высокие оценки

Бездумно защищаться команда Тудора не перестала и после перерыва. Чеккерини пошел в дриблинг на границе штрафной. Иличич перехватил, но на убийственной позиции оказался центрбек Демираль, которому не удалось переиграть вратаря в дуэли с глазу на глаз. На 60 минуте вышел экс-полузащитник Динамо Мигель Велозу. Именно 35-летний португалец вторым темпом поддержал атаку и пробил метров с 15 выше. А в следующей атаке Верона подарила второй гол. Чеккерини вынес на периметр, Копмайнерс пробил беспрепятственно, рикошет от своего же Тамезе помог нейтрализовать вратаря.

Велозу несколько раз неплохо поддерживал атаки из глубины, а на 74 идеальной подачей с углового нашел Фараони – выше. У "Богини" полностью расклеилась комбинационная игра, так что Гасперини заменил Миранчука на Пессину. Симеоне еще несколько раз приложился издалека, но победила более классная команда. Аталанта выигрывает в чемпионате Италии 6 матч подряд (за последние 10 туров это лучший клуб Серии А), обгоняет Наполи и выходит на 3 место. До лидера Милана уже каких-то 2 очка. Интер тоже совсем рядом.