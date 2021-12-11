Фиорентина дома разбила Салернитану – Влахович держит статус лучшего бомбардира Серии А
Фиорентина в поединке 17-го тура Серии А разгромила Салернитану. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Чемпионат Италии 2021/22, 17-й тур
Фиорентина – Салернитана – 4:0
Голы: Бонавентура, 31, Влахович, 51, 84, Малех, 90
Венеция – Ювентус – начало в 19:00
Удинезе – Милан – начало в 21:45
В первом тайме экс-игрок Милана Бонавентура вывел "фиалок" вперед. Салернитана неплохо отвечала хозяевам, но во втором тайме все пошло кувырком – Влахович оформил дубль и забил свой уже 15-й гол в чемпионате (у второго Иммобиле – 13 забитых мячей), а Малех после выхода на замену добил соперника.
Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома
Таким образом, Фиорентина набрала 30 очков и расположилась на пятой строчке, Салернитана с 8 пунктами осталась последней.
Джеррард повертається в Ліверпуль, дербі Мадрида, Моурінью проти Коваленка і співавтора перемоги у ЛЧ: анонс євровікенду